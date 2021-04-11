За сутки подтверждено 368 новых случаев Covid-19. Впервые за 5 месяцев - без смертей

Уже четвертый день немного растет кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения, который составил 344,3 случая. За последние недели самый низкий кумулятивный показатель был 7 апреля - 330,6.

В то же время впервые за пять месяцев SPKC не получил информации ни об одном умершем с диагнозом Covid-19. В последний раз такое было 22 ноября. До сих пор в Латвии умерло 1986 человек, зараженных коронавирусом, что составляет 1,84% от всех зараженных.

В субботу сделано 5386 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 6,8%. 1

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 107 608 человек.

По подсчетам агентства LETA, за последние две недели коронавирусом в стране заболели 6568 человек.

За прошедшие сутки госпитализировано 45 пациентов с Covid-19, сообщили агентству в Национальной службе здравоохранения.

Число госпитализированных с Covid-19 увеличилось с 654 до 683 человек. 1