Вс, 11.04.2021
Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие-многие страны, которые имеют активные заявки на этот счет. Что называется, другим странам больше достанется. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

За сутки подтверждено 368 новых случаев Covid-19. Впервые за 5 месяцев - без смертей
Число госпитализированных увеличилось до 683 человек

Очереди у магазинов после частичного смягчения ограничений из-за коронавируса ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 368 новых случаев Covid-19, летальных случаев не зарегистрировано, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Уже четвертый день немного растет кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения, который составил 344,3 случая. За последние недели самый низкий кумулятивный показатель был 7 апреля - 330,6.

В то же время впервые за пять месяцев SPKC не получил информации ни об одном умершем с диагнозом Covid-19. В последний раз такое было 22 ноября. До сих пор в Латвии умерло 1986 человек, зараженных коронавирусом, что составляет 1,84% от всех зараженных.

В субботу сделано 5386 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 6,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 107 608 человек.

По подсчетам агентства LETA, за последние две недели коронавирусом в стране заболели 6568 человек.

За прошедшие сутки госпитализировано 45 пациентов с Covid-19, сообщили агентству в Национальной службе здравоохранения.

Число госпитализированных с Covid-19 увеличилось с 654 до 683 человек.

За последние сутки из больниц выписано девять человек. У 591 госпитализированных состояние средней тяжести, 92 человека находятся в тяжелом состоянии.

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