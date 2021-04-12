Пн, 12.04.2021
Мы вообще это [уличную торговлю] не рассматриваем. Мы представляем бренд Ivo Nikkolo, однако это все-таки специфическая одежда, не треники или тому подобное. Это надо примерять. Евгений Козлов, член правления Baltika Latvija
Евгений Козлов, член правления Baltika Latvija

В марте зарегистрированная безработица сохранилась на уровне 8,2%

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

В марте зарегистрированная безработица в Латвии сохранилась на уровне предыдущего месяца - 8,2% экономически активного населения, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (NVA).

В конце марта в NVA было зарегистрировано 74 232 безработных, что на 262 меньше февраля (74 494 безработных).

Самой низкой безработица в марте была в Рижском регионе - 6,2%, что на 0,1 процентного пункта больше февраля, а самый высокий ее уровень сохранился в Латгале - 16,5%, что столько же, как в феврале.

В Земгале уровень безработицы не изменился - 8% экономически активного населения, в Видземе уменьшился на 0,2 процентного пункта до 8,1%, в Курземе - на 0,3 процентного пункта до 8,7%.

В Риге уровень безработицы в марте вырос на 0,2 процентного пункта до 6,1% экономически активного населения.

В 2020 году безработица в Латвии составила 7,7% экономически активного населения. Самый высокий уровень безработицы был в июне и июле - 8,6%.

НАВЕРХ
Back