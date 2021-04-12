В марте зарегистрированная безработица сохранилась на уровне 8,2%

В конце марта в NVA было зарегистрировано 74 232 безработных, что на 262 меньше февраля (74 494 безработных).
Самой низкой безработица в марте была в Рижском регионе - 6,2%, что на 0,1 процентного пункта больше февраля, а самый высокий ее уровень сохранился в Латгале - 16,5%, что столько же, как в феврале.
В Земгале уровень безработицы не изменился - 8% экономически активного населения, в Видземе уменьшился на 0,2 процентного пункта до 8,1%, в Курземе - на 0,3 процентного пункта до 8,7%.
В Риге уровень безработицы в марте вырос на 0,2 процентного пункта до 6,1% экономически активного населения.
В 2020 году безработица в Латвии составила 7,7% экономически активного населения. Самый высокий уровень безработицы был в июне и июле - 8,6%.