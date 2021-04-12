Пн, 12.04.2021
Этот день испытания "живой очереди" был очень ценным, так как мы в реальной жизни проверили, что мощность крупных центров вакцинации как минимум в пять раз выше, чем число вакцинированных сегодня жителей. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

В Беларуси запретили телеканал Euronews. Вместо него запускают российскую "Победу" про войну

Логотип Euronews. ФОТО: PHILIPPE DESMAZES/AFP

С 12 апреля Министерство информации запретило трансляцию на территории Беларуси телеканала Euronews.

"Срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Республики Беларусь истек", - сообщили в министерстве. 

Одновременно с отменой трансляций Euronews начнет вещание телеканал "Победа". 

Это телеканал российского производства, в эфире которого показывают фильмы о войне, сериалы и классику советского кино.

В министерстве отметили, что программа такого формата "найдет достойный отклик в душах и сердцах наших зрителей".

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