В Беларуси запретили телеканал Euronews. Вместо него запускают российскую "Победу" про войну

"Срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Республики Беларусь истек", - сообщили в министерстве.

Одновременно с отменой трансляций Euronews начнет вещание телеканал "Победа".

Это телеканал российского производства, в эфире которого показывают фильмы о войне, сериалы и классику советского кино.