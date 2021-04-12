В Беларуси запретили телеканал Euronews. Вместо него запускают российскую "Победу" про войну
С 12 апреля Министерство информации запретило трансляцию на территории Беларуси телеканала Euronews.
С 12 апреля Министерство информации запретило трансляцию на территории Беларуси телеканала Euronews.
"Срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Республики Беларусь истек", - сообщили в министерстве.
Одновременно с отменой трансляций Euronews начнет вещание телеканал "Победа".
Это телеканал российского производства, в эфире которого показывают фильмы о войне, сериалы и классику советского кино.
В министерстве отметили, что программа такого формата "найдет достойный отклик в душах и сердцах наших зрителей".