Кариньш не поддерживает поднятие налогов для увеличения зарплат учителям и медикам

Как рассказал Кариньш, партнеры по коалиции в понедельник говорили о запросах Латвии из средств Механизма восстановления и устойчивости (AML), и политики выслушали мнение министра образования и науки Илги Шуплинской о том, как должна выглядеть модель оплаты труда педагогов, а министр здравоохранения Даниэль Павлютс рассказал, как должна выглядеть зарплата медиков.

По данному вопросу еще ожидается еще мнение, так как в будущем нужно смотреть и на систему оплаты труда полицейских и работников системы МВД, добавил премьер.

Он отметил, что нужна в больших зарплатах ясна. Чтобы этого достичь, можно возложить большее налоговое бремя на жителей, что Кариньш не поддерживает, или же растить экономику в целом.

"Эти средства AML чрезвычайно важны для дальнейшего развития нашего государства. Коалиция держит это в центре внимания", - отметил премьер.

Министр юстиции Янис Борданс рассказал, что Шуплинска ознакомила партнеров по коалиции со своим планом по отношению к повышению качества и стандарта педагогов, где самым важным компонентом является то, могут ли учителя выжить на свою зарплату.

Он сказал, что статистически зарплаты педагогов "сильно" отстают от оплаты труда представителей других профессий, и они отстают и от средней зарплаты работников медицины.

"Сейчас мы говорим, что они близки или ниже минимального прожиточного уровня", - сказал Борданс, отметив, что руководимое Шуплинской министерство разработало три шага, чтобы после 2023 года зарплата педагогов могла бы быть до 1500 евро в месяц.

По его мнению, это не "недостижимая или ужасная зарплата". Это зарплата нормального профессионала, которая кажется небольшой на фоне вклада педагогов в народное хозяйство, считает министр юстиции.

Министр земледелия Каспар Герхардс также отметил, что видение министра образования - хороший первый шаг для начала дискуссии. "До создания бюджета нужно добиться равновесия между поддержкой этой сферы, приведением зарплат в порядок и доступными ресурсами в бюджете", - сказал Герхардс.

Напомним, на новую модель оплаты труда педагогов на весь учебный год 2022/2023 необходимо дополнительно 406 миллионов евро.

В свою очередь на увеличение зарплат медиков нужно 287 миллионов евро, и по поводу этих средств ведутся дискуссии в контексте бюджета 2022 года.