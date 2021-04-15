СМИ сообщили о новых санкциях США против России

Как пишет Bloomberg, санкции коснутся 10 физических лиц и 20 компаний. Reuters пишет, что под санкции попадут 30 компаний.

Также США планируют выслать из страны около 10 российских официальных лиц, сообщает Bloomberg.

Ранее агентство сообщало, что выслать могут российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием.

Американские власти также собираются ввести ограничения против российского суверенного долга.

Новые санкции связаны с вмешательством России в выборы президента США 2020 года, кибератакой на государственные ведомства США и сговором России с талибами против американцев в Афганистане, сообщают СМИ.

Белый дом еще в феврале заявил, что планирует ввести санкции из-за этих действий, которые США приписывают России.