Чт, 15.04.2021
Я уже с февраля говорю о том, что основным ядром процесса вакцинации должны быть семейные врачи. У них есть договоры с Национальной службой здравоохранения, и они обязаны вакцинировать своих пациентов. Ингрида Цирцене, экс-министр здравоохранения
Ингрида Цирцене, экс-министр здравоохранения
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СМИ сообщили о новых санкциях США против России

ФОТО: Reuters/ScanPix

США подготовили новые санкции против России, сообщили американские СМИ, пишет "Медуза".

Как пишет Bloomberg, санкции коснутся 10 физических лиц и 20 компаний. Reuters пишет, что под санкции попадут 30 компаний.

Также США планируют выслать из страны около 10 российских официальных лиц, сообщает Bloomberg.

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Ранее агентство сообщало, что выслать могут российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием.

Американские власти также собираются ввести ограничения против российского суверенного долга.

Новые санкции связаны с вмешательством России в выборы президента США 2020 года, кибератакой на государственные ведомства США и сговором России с талибами против американцев в Афганистане, сообщают СМИ.

Белый дом еще в феврале заявил, что планирует ввести санкции из-за этих действий, которые США приписывают России.

В марте США вместе с Евросоюзом ввели санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников из-за преследования российского оппозиционера Алексея Навального.

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