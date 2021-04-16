Заморозку цен на аренду жилья в Берлине признали незаконной; начались протесты

Суд согласился с аргументами представителей оппозиции из правых христианских демократов (CDU) и свободных демократов (FDP), что политика аренды находится в федеральной, а не в земельной юрисдикции.

Сенат Берлина принял решение о заморозке цен на аренду на пять лет в январе 2020 года. Это был первый такой шаг в Германии.

Несколько тысяч человек вечером в четверг вышли в Берлине на демонстрацию, призвав к заморозке цен на аренду на государственном уровне и раскритиковав решение Федерального конституционного суда.

Демонстранты требовали, чтобы политики выступили против высоких цен на аренду, многие из них били в крышки кастрюль.

ФОТО: FILIP SINGER / EPA

Несмотря на то, что организаторы демонстрации вечером ее закончили, около 400 человек отказались расходиться, а отдельные протестующие совершили "отдельные преступления" против полиции, после чего последовали ответные действия, сообщил пресс-секретарь полиции.

Газета Tagesspiegel сообщает, что произошли столкновения, в ход пошли бутылки, несколько человек были задержаны.

За последние десять лет стоимость аренды жилья в Берлине удвоилась.

ФОТО: FILIP SINGER / EPA

Законопроект относится примерно на 1,5 миллиона квартир. Исключения - социальные дома и новые здания, построенные после 2014 года.

Особо высокие цены на аренду на время даже были снижены в ожидании решения суда, и арендодателям, нарушившим закон, грозил штраф до 500 000 евро.

Арендаторы, цены для которых были снижены, теперь должны будут вернуть разницу.

В секторе недвижимости этот закон столкнулся с сильным противостоянием, есть мнение, что он удержит предпринимателей от строительства новых зданий в Берлине, что в свою очередь еще больше обострит квартирный кризис в столице Германии.

Согласно опубликованным на сайте недвижимости Immowelt данным, берлинцы в среднем тратят на аренду жилья четверть своих доходов. Только 18,4% из четырех миллионов жителей Берлина имеют собственную недвижимость.