Вт, 20.04.2021
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Пользователи соцсетей о происходящем на Центральном рынке

Уже никогда не будет так, как было раньше

ФОТО: Pexels

Еще год назад многие предприниматели полностью полагались только на очную торговлю и физическую локацию своего бизнеса, так как поток клиентов был достаточным сам по себе. Но затем пришла пандемия Covid, принеся с собой резкие изменения. Ничего еще не окончено, однако ясно одно - мир изменился, и предпринимательская деятельность меняется вместе с ним. Уже никогда больше не будет так, как было раньше.

Резкое изменение привычек потребителей

В результате всеобщей тревоги, режима самоизоляции и карантина многие из тех людей, кто ранее отдавал предпочтение очным покупкам, начали закупаться в интернете. Для большей части потребителей онлайн-закупки стали приятным открытием, которые быстро становится повседневной привычкой. Автоматическое появление выбранного продукта или блюда у дверей дома - "чудо", к которому очень легко привыкнуть навсегда.

Особо большое влияние на изменение покупательских привычек с начала пандемии оказали большие цепочки продовольственных магазинов, которые оперативно привели в порядок инфраструктуру, увеличили мощности и приучили покупателей к быстрому и удобному процессу закупок. Появились и новые онлайн-магазины одежды, многие излюбленные рестораны наконец актуализировали доставку еды на дом.

В течение неполного года онлайн-торговля и удаленное обслуживание клиентов претерпели такой рост, какого до этого никогда не наблюдалось.

Изменения происходят и в других сферах, например, в сферах туризма и организации мероприятий. Люди продолжают отправляться на отдых, туризм по-прежнему является актуальным для всех потребителей, однако сейчас путешествия иные - более близкие. Наибольшее внимание уделяется местному туризму и объектам осмотра на свежем воздухе. Даже самые отдаленные места осмотра в Латгале в этом году пережили небывалый бум туризма. В свою очередь, организаторы мероприятий по всему миру начали предлагать интересные альтернативы, например, кино на свежем воздухе, онлайн-мероприятия и различные приключения на природе, вне помещений.

Люди начали делать иначе вещи, кроме того, большая часть новых привычек получит инерцию и определенно сохранится и после окончания пандемии.

Предприниматели массово спешат дигитализироваться

В первые месяцы пандемии платформа по созданию сайтов и интернет-магазинов Mozello пережила резкий наплыв пользователей, который сохраняется до сих пор. Никогда еще в нашей истории мы не видели, что в столь короткое время создалось бы так много новых интернет-магазинов.

Причина очевидна - предприниматели стараются быстро приспособиться к новой ситуации, дигитализировав бизнес-процессы, чтобы можно было обслуживать клиентов дистанционно. Среди них есть как торговцы, открывающие интернет-магазины, так и предприятия общепита, начавшие принимать заказы для доставки на дом. Большую активность объясняет и доступность технологий. Свой портал сегодня создать по силам любому пользователю компьютера, причем даже без значительных финансовых вложений и технических навыков.

Некоторые за пару недель успели ввести полный процесс онлайн-продаж, тогда как другие соответственно специфике бизнеса создали информативный сайт или форму заявки. Общее для всех - шаг навстречу своим клиентам в цифровой среде.

Важно быть там, где есть клиенты

Сферы - очень разные, и не все могут приспособиться, развивая торговлю в интернете, однако ясно одно - в интернете люди сидят чаще, и их навыки использования цифровых ресурсов значительно выросли.

Торговцы могут перейти на онлайн-продажу довольно безболезненно, так как с такими платформами, как Mozello, интернет-магазин можно запустить в течение нескольких дней или нескольких недель. Тяжелее представителям общепита, главным козырем которых были локация, дизайн помещений и хорошее обслуживание. Однако у многих популярных сетей ресторанов переход на доставку еды удался, да и более маленькие местные кафе предлагают доставить еду туда, где находится клиент. Нужно лишь зайти на сайт.

Фактически любой товар или услугу, которые можно доставить на дом, оказать дистанционно или даже оказать дома у клиента, можно продать дистанционно, и все необходимые для этого инструменты уже сейчас доступны каждому.

Местонахождение заменила скорость доставки

Прошло время, когда для бизнеса хватало быть самой большой рыбой в своем пруду. В современном цифровом океане все предприниматели конкурируют на одном глобальном рынке. Новые меры расстояния - число кликов и время до доставки. Возможность сразу удобно заплатить, более быстрая обработка заказа и более короткий срок доставки - новое оружие в борьбе за конкуренцию.

Нужно быть способным убедить в качестве дистанционно

Способность презентовать свое предложение в интернете - важнее чем когда-либо. Качество любого продукта теряет свое значение, как только предприниматель не может его соответственно презентовать в цифровой среде в удобно просматриваемом виде, с качественными изображениями, воодушевляющими описаниями или видео. С точки зрения клиента продукт качественен именно настолько, насколько хорошо он выглядит с экрана, в интернет-браузере. Еще как дополнительное подтверждение качества рекомендуется создать отзывы уже имеющихся клиентов на сайте, что будет только способствовать доверию.

Креативность может поднять бизнес

Нередко именно безвыходность - это то, что вынуждает искать решение за пределами привычного. Творческий подход может стать не только спасением, но и дорогой к вершинам. Например, многие представители сферы туризма этим летом удачно освоили местный рынок, некоторые инвестировали и в цифровой маркетинг, а также в разработку новых продуктов и приключений, позволяющих успешно достичь клиента.

То же самое относится и к организаторам мероприятий - инновационный, отличающийся продукт и соответственный план цифрового маркетинга может оказаться удачной стратегией в новых условиях.

Проект "Искусство предпринимательства" создан в сотрудничестве с Mozello.lv.

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