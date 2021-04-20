Уже никогда не будет так, как было раньше

Резкое изменение привычек потребителей

В результате всеобщей тревоги, режима самоизоляции и карантина многие из тех людей, кто ранее отдавал предпочтение очным покупкам, начали закупаться в интернете. Для большей части потребителей онлайн-закупки стали приятным открытием, которые быстро становится повседневной привычкой. Автоматическое появление выбранного продукта или блюда у дверей дома - "чудо", к которому очень легко привыкнуть навсегда.

Особо большое влияние на изменение покупательских привычек с начала пандемии оказали большие цепочки продовольственных магазинов, которые оперативно привели в порядок инфраструктуру, увеличили мощности и приучили покупателей к быстрому и удобному процессу закупок. Появились и новые онлайн-магазины одежды, многие излюбленные рестораны наконец актуализировали доставку еды на дом.

В течение неполного года онлайн-торговля и удаленное обслуживание клиентов претерпели такой рост, какого до этого никогда не наблюдалось.

Изменения происходят и в других сферах, например, в сферах туризма и организации мероприятий. Люди продолжают отправляться на отдых, туризм по-прежнему является актуальным для всех потребителей, однако сейчас путешествия иные - более близкие. Наибольшее внимание уделяется местному туризму и объектам осмотра на свежем воздухе. Даже самые отдаленные места осмотра в Латгале в этом году пережили небывалый бум туризма. В свою очередь, организаторы мероприятий по всему миру начали предлагать интересные альтернативы, например, кино на свежем воздухе, онлайн-мероприятия и различные приключения на природе, вне помещений.

Люди начали делать иначе вещи, кроме того, большая часть новых привычек получит инерцию и определенно сохранится и после окончания пандемии.

Предприниматели массово спешат дигитализироваться

В первые месяцы пандемии платформа по созданию сайтов и интернет-магазинов Mozello пережила резкий наплыв пользователей, который сохраняется до сих пор. Никогда еще в нашей истории мы не видели, что в столь короткое время создалось бы так много новых интернет-магазинов.

Причина очевидна - предприниматели стараются быстро приспособиться к новой ситуации, дигитализировав бизнес-процессы, чтобы можно было обслуживать клиентов дистанционно. Среди них есть как торговцы, открывающие интернет-магазины, так и предприятия общепита, начавшие принимать заказы для доставки на дом. Большую активность объясняет и доступность технологий. Свой портал сегодня создать по силам любому пользователю компьютера, причем даже без значительных финансовых вложений и технических навыков.

Некоторые за пару недель успели ввести полный процесс онлайн-продаж, тогда как другие соответственно специфике бизнеса создали информативный сайт или форму заявки. Общее для всех - шаг навстречу своим клиентам в цифровой среде.

Важно быть там, где есть клиенты

Сферы - очень разные, и не все могут приспособиться, развивая торговлю в интернете, однако ясно одно - в интернете люди сидят чаще, и их навыки использования цифровых ресурсов значительно выросли.