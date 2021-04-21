"В праздники выходить нельзя". Как в Беларуси отбывают "домашнюю химию" осужденные за политику женщины

Минчанку Елену Гесс осудили в декабре на три года такой "химии", она баллончиком краски написала на здании "Она с нами" (про Тихановскую), а вырываясь от милиционера, брызнула в него краской. Теперь у Елены под запретом массовые мероприятия, алкоголь, каждый понедельник она отмечается в милиции, в рабочие дни с 23.30 и до 6.00 обязана находиться дома. Выезд из города - только с разрешения милиции.

"По воскресеньям в РУВД проходят профилактические лекции. Одной из тем были несанкционированные массовые акции. Показывали, что мы фашисты под бчб-флагами, разваливаем страну", - говорит Елена. Они с мужем воспитывают двух дочерей. Младшая не знает, что мама на "химии", старшая в курсе - огорчается, что по выходным они вместе не могут никуда ходить.

"Мне инкриминировали статьи 341 (осквернение сооружений и порча имущества) и 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Последнюю в суде переквалифицировали на более мягкую - ст. 363, часть 2 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения). Адвокат моя была настроена, что я иду домой в любом случае, но я почему-то уверена, что если бы у меня не было детей, был бы другой приговор, более строгий", - делится Елена.

Она отбывает срок с конца марта. До этого находилась под подпиской о невыезде.

До суда Елена работала заведующей секции в столичном магазине. Там же она и продолжает работать. Смена у нее с 9 утра до 11 вечера. В эти дни с 23.30 и до 6.00 женщина обязана находиться дома. Если будний день у нее нерабочий, то находиться дома нужно с 19.00.

"Если мои выходные совпадают с субботой или воскресеньем, вообще нельзя выходить из дому. Только на час, с 8 до 9 утра, разрешается выбраться в магазин, но у нас в районе ни один магазин в это время не работает. Все государственные праздники тоже никуда выходить из квартиры нельзя".

Под запретом массовые мероприятия, алкогольные напитки. Каждый понедельник Елена ходит отмечаться в милицию.

"По воскресеньям в РУВД проходят профилактические лекции, на которые меня приглашают. Одной из тем были несанкционированные массовые акции, статья 24.23. Показывали некрасивые видео о нас, что мы фашисты под бчб-флагами, разваливаем страну и всё в таком духе. В принципе то, что у нас по БТ показывают. Около 30 человек на той лекции было.

Помимо этого меня проверяют дома. Приходили, например, в субботу и воскресенье - меня не застали, потому что я была на работе. В понедельник потребовали справку, чтобы подтвердить это. Обычно милиционеры поднимаются в подъезд, я открываю дверь квартиры, чтобы показать, что здесь.