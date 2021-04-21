"В праздники выходить нельзя". Как в Беларуси отбывают "домашнюю химию" осужденные за политику женщины

Если Елена задерживается на работе, нужно предоставлять справку, что действительно была занята там. Выезд за пределы города - только с разрешения милиции.
Моя мама в деревне живет, 150 километров от Минска. В мае у меня отпуск, и я спрашивала, как в этой ситуации быть, могут ли меня отпустить. Сказали, надо писать заявление на имя начальника РУВД, а он рассмотрит ситуацию, учтет мое поведение и решит. В мае еще переучет намечается в магазине, тоже нужно заявление писать".
Елена с мужем воспитывает двух дочерей. Младшая не знает, что мама на "химии", старшая в курсе - огорчается немного, что теперь по выходным они вместе не могут никуда сходить.
"Ни в гости, ни в ресторан мне нельзя. Из-за этого я не переживаю, потому что мы особо никуда не ходили, у меня и была такая жизнь - дом-работа-дом", - смеется женщина.
После "домашней химии", говорит она, остаются некоторые ограничения: "Узнала, что даже после того как три года ровненько свое наказание отбуду, еще два года мне все равно нужно будет отмечаться, пока не погасится судимость. Стараюсь подбадривать себя. Муж и подруги поддерживают. Духом не падаем".
"Никогда не вешала нос, даже когда попала в СИЗО"
Полтора года домашней химии - столько дали Марии Бобович за надпись "Не забудем" на тротуаре возле станции метро "Пушкинская". Ее задержали в сентябре, и до суда Мария находилась в СИЗО. Ее поступок квалифицировали как хулиганство, совершенное группой лиц (часть 2 статьи 339).
"После приговора 8 декабря меня отпустили, я пару недель сидела дома, запертая в четырех стенах, думала, у меня уже началась "домашняя химия". А потом сказали, что срок начнется с постановки на учет, и жизнь вернулась к нормt. Я почти 4 месяца была на свободе, забыла даже, что меня ждет срок", - рассказывает Мария.
Отбывать "химию" она начала неделю назад.
Мария жила в Минске, но на время срока поехала по месту прописки - к родителям в Мозырь. Говорит, маме так спокойнее.
"В Минске я постоянно в кафе работала. Мне нравится профессия бармена, хотела курсы закончить, но, к сожалению, не успела. В Мозыре собиралась тоже в бар устроиться, но когда разговаривала с нанимателями по поводу своей химии, все как-то побаивались: "Мы не хотим связываться с милицией". Я уже отчаялась. Ведь если у тебя нет официальной работы, дается 15 дней, чтобы стать на учет в центр занятости, а там сами понимаете, какие работы предлагают. Но с поиском места помог отец. Я оформилась на завод на контрольно-пропускной пункт, наблюдаю, чтобы чужих на территории не было".
Праздники и выходные Мария должна проводить дома. С понедельника по пятницу может выходить гулять с 17.00 до 19.00. Обычно этого хватает, чтобы сходить в магазин или на пробежку. Час дается на то, чтобы добраться на работу, час, чтобы вернуться. Отмечаться в милиции нужно в первый и третий понедельник месяца.
Помимо регулярных дневных проверок, раз в месяц к девушке могут прийти домой среди ночи. С визитом вправе прийти не только инспектор, но и другие сотрудники - из ОМОНа, Департамента охраны.
"Еще буду уточнять какие-то моменты, потому что не всё понятно. Что, например, делать, если мне нужно записаться к врачу, а у него нет приема с 17 до 19", - отмечает девушка.
Домоседка - это не про нее, говорит Мария. Приходится привыкать к новому распорядку.
"Мне нравится подвижный образ жизни - погулять на природе, встретиться за чашкой кофе. Сейчас ни в кинотеатр нельзя, ни на концерты. Ну что же, почитаю книги, которые хотела, английский язык начала учить. Ищу свои плюсы. Посмотрим, может, это ненадолго.
Настроение у меня всегда боевое. Никогда не вешала нос, даже когда попала в СИЗО. Конечно, эмоции там смешались в кучу - была и злость, и решительность. Но думала: держись. Сидеть и плакать тоже ведь не выход. Хотя мне и обидно оттого, что нет справедливости, я пытаюсь настроить себя на лучшее.
Большая часть друзей, которые жили в Мозыре, разъехалась. Ну ничего - есть же видеосвязь. Главное, что родители рядом, они в любой момент поддержат".