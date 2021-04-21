Чт, 22.04.2021
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"В праздники выходить нельзя". Как в Беларуси отбывают "домашнюю химию" осужденные за политику женщины

ФОТО: Фото из личного архива

Выход на прогулку - в определенные милицией часы, профилактические лекции, никакого алкоголя и ужинов вне дома. Женщины, осужденные за политику, рассказали "Нашей ниве", как отбывают "домашнюю химию", то есть ограничение свободы с проживанием дома.

Минчанку Елену Гесс осудили в декабре на три года такой "химии", она баллончиком краски написала на здании "Она с нами" (про Тихановскую), а вырываясь от милиционера, брызнула в него краской. Теперь у Елены под запретом массовые мероприятия, алкоголь, каждый понедельник она отмечается в милиции, в рабочие дни с 23.30 и до 6.00 обязана находиться дома. Выезд из города - только с разрешения милиции.

"По воскресеньям в РУВД проходят профилактические лекции. Одной из тем были несанкционированные массовые акции. Показывали, что мы фашисты под бчб-флагами, разваливаем страну", - говорит Елена. Они с мужем воспитывают двух дочерей. Младшая не знает, что мама на "химии", старшая в курсе - огорчается, что по выходным они вместе не могут никуда ходить.

"Мне инкриминировали статьи 341 (осквернение сооружений и порча имущества) и 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Последнюю в суде переквалифицировали на более мягкую - ст. 363, часть 2 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения). Адвокат моя была настроена, что я иду домой в любом случае, но я почему-то уверена, что если бы у меня не было детей, был бы другой приговор, более строгий", - делится Елена.

Она отбывает срок с конца марта. До этого находилась под подпиской о невыезде.

До суда Елена работала заведующей секции в столичном магазине. Там же она и продолжает работать. Смена у нее с 9 утра до 11 вечера. В эти дни с 23.30 и до 6.00 женщина обязана находиться дома. Если будний день у нее нерабочий, то находиться дома нужно с 19.00.

"Если мои выходные совпадают с субботой или воскресеньем, вообще нельзя выходить из дому. Только на час, с 8 до 9 утра, разрешается выбраться в магазин, но у нас в районе ни один магазин в это время не работает. Все государственные праздники тоже никуда выходить из квартиры нельзя". 

Под запретом массовые мероприятия, алкогольные напитки. Каждый понедельник Елена ходит отмечаться в милицию.

"По воскресеньям в РУВД проходят профилактические лекции, на которые меня приглашают. Одной из тем были несанкционированные массовые акции, статья 24.23. Показывали некрасивые видео о нас, что мы фашисты под бчб-флагами, разваливаем страну и всё в таком духе. В принципе то, что у нас по БТ показывают. Около 30 человек на той лекции было.

Помимо этого меня проверяют дома. Приходили, например, в субботу и воскресенье - меня не застали, потому что я была на работе. В понедельник потребовали справку, чтобы подтвердить это. Обычно милиционеры поднимаются в подъезд, я открываю дверь квартиры, чтобы показать, что здесь.

Когда меня ставили на учет, я подписывала что уведомлена, что могут на меня GPS-браслет надеть для ограничения передвижений. Но, насколько понимаю, это все у них еще в разработке, поэтому браслета на мне нет. Надеюсь, что до этого не дойдет".

Если Елена задерживается на работе, нужно предоставлять справку, что действительно была занята там. Выезд за пределы города - только с разрешения милиции.

Моя мама в деревне живет, 150 километров от Минска. В мае у меня отпуск, и я спрашивала, как в этой ситуации быть, могут ли меня отпустить. Сказали, надо писать заявление на имя начальника РУВД, а он рассмотрит ситуацию, учтет мое поведение и решит. В мае еще переучет намечается в магазине, тоже нужно заявление писать".

Елена с мужем воспитывает двух дочерей. Младшая не знает, что мама на "химии", старшая в курсе - огорчается немного, что теперь по выходным они вместе не могут никуда сходить.

"Ни в гости, ни в ресторан мне нельзя. Из-за этого я не переживаю, потому что мы особо никуда не ходили, у меня и была такая жизнь - дом-работа-дом", - смеется женщина.

После "домашней химии", говорит она, остаются некоторые ограничения: "Узнала, что даже после того как три года ровненько свое наказание отбуду, еще два года мне все равно нужно будет отмечаться, пока не погасится судимость. Стараюсь подбадривать себя. Муж и подруги поддерживают. Духом не падаем".

"Никогда не вешала нос, даже когда попала в СИЗО"

Полтора года домашней химии - столько дали Марии Бобович за надпись "Не забудем" на тротуаре возле станции метро "Пушкинская". Ее задержали в сентябре, и до суда Мария находилась в СИЗО. Ее поступок квалифицировали как хулиганство, совершенное группой лиц (часть 2 статьи 339).

"После приговора 8 декабря меня отпустили, я пару недель сидела дома, запертая в четырех стенах, думала, у меня уже началась "домашняя химия". А потом сказали, что срок начнется с постановки на учет, и жизнь вернулась к нормt. Я почти 4 месяца была на свободе, забыла даже, что меня ждет срок", - рассказывает Мария.

Отбывать "химию" она начала неделю назад.

Мария жила в Минске, но на время срока поехала по месту прописки - к родителям в Мозырь. Говорит, маме так спокойнее.

"В Минске я постоянно в кафе работала. Мне нравится профессия бармена, хотела курсы закончить, но, к сожалению, не успела. В Мозыре собиралась тоже в бар устроиться, но когда разговаривала с нанимателями по поводу своей химии, все как-то побаивались: "Мы не хотим связываться с милицией". Я уже отчаялась. Ведь если у тебя нет официальной работы, дается 15 дней, чтобы стать на учет в центр занятости, а там сами понимаете, какие работы предлагают. Но с поиском места помог отец. Я оформилась на завод на контрольно-пропускной пункт, наблюдаю, чтобы чужих на территории не было".

Праздники и выходные Мария должна проводить дома. С понедельника по пятницу может выходить гулять с 17.00 до 19.00. Обычно этого хватает, чтобы сходить в магазин или на пробежку. Час дается на то, чтобы добраться на работу, час, чтобы вернуться. Отмечаться в милиции нужно в первый и третий понедельник месяца.

Помимо регулярных дневных проверок, раз в месяц к девушке могут прийти домой среди ночи. С визитом вправе прийти не только инспектор, но и другие сотрудники - из ОМОНа, Департамента охраны.

"Еще буду уточнять какие-то моменты, потому что не всё понятно. Что, например, делать, если мне нужно записаться к врачу, а у него нет приема с 17 до 19", - отмечает девушка.

Домоседка - это не про нее, говорит Мария. Приходится привыкать к новому распорядку.

"Мне нравится подвижный образ жизни - погулять на природе, встретиться за чашкой кофе. Сейчас ни в кинотеатр нельзя, ни на концерты. Ну что же, почитаю книги, которые хотела, английский язык начала учить. Ищу свои плюсы. Посмотрим, может, это ненадолго.

Настроение у меня всегда боевое. Никогда не вешала нос, даже когда попала в СИЗО. Конечно, эмоции там смешались в кучу - была и злость, и решительность. Но думала: держись. Сидеть и плакать тоже ведь не выход. Хотя мне и обидно оттого, что нет справедливости, я пытаюсь настроить себя на лучшее.

Большая часть друзей, которые жили в Мозыре, разъехалась. Ну ничего - есть же видеосвязь. Главное, что родители рядом, они в любой момент поддержат".

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