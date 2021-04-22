За прошедшие сутки подтверждено 578 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 3,4%

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

четыре человека в возрасте 70-79 лет,

три человека в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии умерло 2088 больных Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости немного упал - он составил 400,7 по сравнению с 409,2 случая на 100 000 жителей в среду.