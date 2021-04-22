За прошедшие сутки подтверждено 578 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 3,4%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 578 новых случаев Covid-19, скончались девять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 578 новых случаев Covid-19, скончались девять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:
За время пандемии в Латвии умерло 2088 больных Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости немного упал - он составил 400,7 по сравнению с 409,2 случая на 100 000 жителей в среду.
В среду, 21 апреля, тесты на Сovid-19 сдали 17 164 человек, доля положительных результатов составила 3,4%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 113 561 человека.