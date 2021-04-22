Чт, 22.04.2021
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Кристине Белицка, актриса

За прошедшие сутки подтверждено 578 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 3,4%

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/Attila Balazs

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 578 новых случаев Covid-19, скончались девять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • четыре человека в возрасте 70-79 лет,
  • три человека в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии умерло 2088 больных Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости немного упал - он составил 400,7 по сравнению с 409,2 случая на 100 000 жителей в среду. 

В среду, 21 апреля, тесты на Сovid-19 сдали 17 164 человек, доля положительных результатов составила 3,4%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 113 561 человека.

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