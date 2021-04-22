Чт, 22.04.2021
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Арманд Рукс, глава Госполиции

Domina снова разворачивает торговлю на улице. На этот раз - 15 магазинов

Уличная торговля у торгового центра Domina. Иллюстративное фото ФОТО: Пресс-фото

Дискриминационная для торговых центров ситуация не меняется, и т/ц Domina Shopping в качестве мирного протеста продолжает кампанию торговли на улице "Торговый сквер под открытым небом". Торговля снова будет проходить три дня - в четверг, в пятницу и субботу (22, 23 и 24 апреля), что позволит уже 15 арендаторам работать вне помещений, а людям - с примеркой покупать столь необходимые им товары, сообщили RUS TVNET в торговом центре.

На этой неделе в сквере С у Domina Shopping можно будет посетить следующие магазины: Skechers и CCC (обувь для всей семьи), Baltic.space (изделия латвийского дизайна), Garmin (умные часы), Rieker/Mustang и Danija (обувь), Sportland и SportsDirect.com (спортивные товары, одежда, обувь), Douglas (парфюмерия, косметика), Muss (одежда), Elche/Beletti (обувь), JYSK (товары для дома), Meta (одежда), 7IN и Handly (аксессуары, подарки).

Время работы торгующих на улице магазинов - с 10.00 до 21.00. 

Правительство не идет навстречу 

Ранее сообщалось, что, продолжая борьбу за возможность возобновить обслуживание покупателей и в помещениях в соответствии с условиями безопасной очной торговли, т/ц Domina Shopping обратился в Министерство экономики с просьбой разрешить работать двум магазинам с отдельным входом. К сожалению, от министерства был получен отрицательный ответ, в котором содержится ссылка на существующие правила, но не приводятся убедительные контраргументы, основанные на данных и расчетах.

Кроме того, Domina Shopping также обратился в Рижскую думу с просьбой разрешить уличной торговле проходить 7 дней в неделю, а не как сейчас - 3 дня работать и 4 дня не работать. Ответ пока не получен.

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