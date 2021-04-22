Domina снова разворачивает торговлю на улице. На этот раз - 15 магазинов

На этой неделе в сквере С у Domina Shopping можно будет посетить следующие магазины: Skechers и CCC (обувь для всей семьи), Baltic.space (изделия латвийского дизайна), Garmin (умные часы), Rieker/Mustang и Danija (обувь), Sportland и SportsDirect.com (спортивные товары, одежда, обувь), Douglas (парфюмерия, косметика), Muss (одежда), Elche/Beletti (обувь), JYSK (товары для дома), Meta (одежда), 7IN и Handly (аксессуары, подарки).

Время работы торгующих на улице магазинов - с 10.00 до 21.00.

Правительство не идет навстречу

Ранее сообщалось, что, продолжая борьбу за возможность возобновить обслуживание покупателей и в помещениях в соответствии с условиями безопасной очной торговли, т/ц Domina Shopping обратился в Министерство экономики с просьбой разрешить работать двум магазинам с отдельным входом. К сожалению, от министерства был получен отрицательный ответ, в котором содержится ссылка на существующие правила, но не приводятся убедительные контраргументы, основанные на данных и расчетах.