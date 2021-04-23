Фото ⟩ Необычное перевоплощение: как обустроить домик на дереве

"Домик на дереве - мечта любого ребенка, но настоящее испытание для дизайнера - как все обстроить, учитывая, что мебель должна выдержать разные погодные условия. Обустройство должно быть продуманным, чтобы детям было чем там заняться, и в тоже время безопасным и функциональным, чтобы мотивировать проводить больше времени на свежем воздухе", - говорит Рената Вавере.

ФОТО: Пресс-фото

Домик небольшой, но дети очень его любят, он служит уже не первому поколению, и заслуживает обновлений. Для того, чтобы максимально использовать небольшое пространство, дизайнер устроила перепланировку, убрав двери, чтобы освободить место на полу и на стенах. А чтобы погода не мешала играть, на окнах установила ставни. Сам домик всего четыре квадратных метра, поэтому дизайнер решила создать зону для отдыха внизу, под домиком.

ФОТО: Пресс-фото

До перевоплощения, юные хозяева сказали, что хотели бы видеть темные тона, и что им нужен столик, кресла и свет. "Все можно реализовать!", - говорит Рената, "только нужно понимать, что все решения должны выдерживать непогоду. Для освещения можно использовать гирлянды и светильники на солнечных батарейках, и для них не нужно электричество. Их можно развесить на ветки, закрепить на домике или в других местах".

ФОТО: Пресс-фото

Рената знает, что свежий воздух повышает аппетит, и на первом этаже домика создала небольшой уголок для посиделок за чем-то вкусным. Для хранения посуды и закусок, дизайнер советует использовать устойчивые полки с чехлом, которым можно все накрыть в случае дождя. Помимо полки в этой зоне появились кресла и искусственные цветы, которые не требуют большого ухода.

ФОТО: Пресс-фото

Для зоны отдыха в саду у домика, Рената выбрала садовую мебель и зонт от солнца, всё это создает ощущение отдельного пространства для отдыха. Пара красочных пуфиков и детская мебель даёт атмосферу отдыха и лета, для общения и пикника. Родители смогут присматривать за детьми и сами получать удовольствие на свежем воздухе.