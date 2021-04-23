Растет число латвийцев, заболевших коронавирусом на египетских курортах

Министерство иностранных дел располагает информацией о семи гражданах, которые в настоящее время болеют в Египте, но фактическое число может быть значительно больше, поскольку не все туроператоры сообщают о случаях заболевания. По данным Министерства иностранных дел, если у человека диагностируют Covid-19 во время пребывания в Египте, он или она не может вернуться в Латвию с запланированной поездкой на пассажирском транспорте. Человек должен оставаться в Египте до выздоровления.

В МИД также обратили внимание на то, что, собираясь в поездку за границу, следует учитывать, что вам, возможно, придется находиться за границей дольше, чем планировалось. Если туристическая страховка не покрывает риски, связанные с Covid-19, человек также должен учесть дополнительные расходы. В случае болезни человек получает медицинскую помощь в соответствии с местными стандартами здравоохранения и реальными возможностями.

Данные Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC) показывают, что количество завезенных случаев Covid-19 с марта увеличилось. Если в начале марта было 16 случаев в неделю, то на прошлой неделе было уже 34, в том числе 15 - из Египта. В то же время, количество завезенных из других стран также увеличилось, говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

МИД и Минздрав отмечают, что глобальная пандемия все еще продолжается, и данные, предоставленные африканскими и азиатскими странами относительно уровня заболеваемости, могут не соответствовать действительности. Также часто невозможно полностью проверить соответствие эпидемиологическим требованиям и стандартам здравоохранения. Поэтому министерства продолжают призывать не выезжать за границу без неотложных и необходимых потребностей, включая поездки на отдых. Находясь за границей, МИД и Минздрав призывают к строгому соблюдению мер эпидемиологической безопасности, даже если местные власти, медицинские учреждения или курортная администрация не строго соблюдают эти требования.