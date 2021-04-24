ВИДЕО ⟩ "Победный гол в меньшинстве - за пределами реальности". "Авангард" сравнял счёт в финальной серии

Матч проходил на "Арене-Балашиха" и завершился победой подопечных Боба Хартли со счётом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0).

Счёт в матче на 9-й минуте открыл форвард армейцев Антон Слепышев. Вскоре омичи получили право на буллит, но его не реализовал Рид Буше. До перерыва ЦСКА удвоил преимущество благодаря голу Максима Мамина.

На 24-й минуте "Авангард" сократил отставание, использовав пятиминутное большинство после удаления до конца матча Андрея Локтионова. Вратарь ЦСКА среагировал на бросок Клима Костина, но на добивании точным был Корбан Найт.

В третьем периоде Костину всё-таки удалось забить точным броском под перекладину, а за четыре минуты до конца основного времени Дамир Шарипзянов и вовсе вывел омский клуб вперёд. ЦСКА сравнял счёт всего за секунду до конца третьего периода - при игре 6 на 4 Мэт Робинсон нанёс точный дальний бросок.

В овертайме на шестой минуте в меньшинстве победный гол для "Авангарда" забил Павел Дедунов.

"Думаю, многие команды были бы сломлены после шайбы за секунду до сирены, но мы перестроились в раздевалке. Этот победный гол в меньшинстве - за пределами реальности, что-то сумасшедшее. "Авангард" однозначно входит в топ команд, с которыми мне довелось работать за годы карьеры", - приводит слова Хартли "Чемпионат".