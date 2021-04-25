Минэкономики предлагает продолжать господдержку пострадавшим от кризиса предприятиям

Она напомнила, что с весны 2020 года, когда начался кризис из-за пандемии коронавируса в Латвии и Европе, Минэкономики разработало для поддержки предпринимателей более 20 специальных программ по уменьшению последствий кризиса.

В этом году наиболее востребованными были три программы - пособия за простой, зарплатные субсидии для частично занятых работников и гранты для оборотных средств. Правительство постановило, что эти программы будут продолжены до тех пор, пока будут сохраняться ограничения в отдельных отраслях.

В то же время Минэкономики разрабатывает изменения в программе поддержки по покрытию расходов на аренду, чтобы она была доступна и спортивным центрам.

Также разрабатываются изменения в программе грантов для обеспечения оборотных средств, чтобы этой поддержкой могли воспользоваться предприятия, которые в настоящее время несут наибольшие потери из-за ограничений, сообщила представитель министерства.

Как сообщалось, на этой неделе премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что следует подумать о прекращении государственной поддержки пострадавших из-за кризиса предприятий.