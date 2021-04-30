Пт, 30.04.2021
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Андрей Гришин, заместитель председателя Госполиции о сожжении человека в Тукумсе

За прошедшие сутки выявлено 763 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 4,6%
В больницы поступили 66 пациентов

Иллюстративное фото ФОТО: Andrii Yalanskyi/Shutterstock.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 763 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли шесть человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,
  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет, 
  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

 За время пандемии в Латвии скончался 2131 больной Covid-19.

В четверг было сделано 118 558 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 118 558 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 430,6 случая.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 66 пациентов с Covid-19, общее число больных коронавирусом в стационарах уменьшилось с 687 до 677 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Из больниц вчера были выписаны 62 переболевших Covid-19.

Из всех находящихся в больницах пациентов с Covid-19 состояние 606 человек характеризуется как среднетяжелое, 71 - как тяжелое.

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