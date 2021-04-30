За прошедшие сутки выявлено 763 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 4,6%

Умерли шесть человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За время пандемии в Латвии скончался 2131 больной Covid-19.

В четверг было сделано 118 558 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 118 558 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 430,6 случая.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 66 пациентов с Covid-19, общее число больных коронавирусом в стационарах уменьшилось с 687 до 677 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Из больниц вчера были выписаны 62 переболевших Covid-19.