За прошедшие сутки выявлено 763 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 4,6%

Умерли шесть человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 99 лет:
- один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,
- один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
- два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
- один человек - в возрасте от 80 до 89 лет,
- один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.
За время пандемии в Латвии скончался 2131 больной Covid-19.
В четверг было сделано 118 558 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,6%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 118 558 человек.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 430,6 случая.
За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 66 пациентов с Covid-19, общее число больных коронавирусом в стационарах уменьшилось с 687 до 677 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Из больниц вчера были выписаны 62 переболевших Covid-19.
Из всех находящихся в больницах пациентов с Covid-19 состояние 606 человек характеризуется как среднетяжелое, 71 - как тяжелое.