Больницы в Латгале сетуют на нечестное распределение средств и разные тарифы

В Даугавпилсе будут развивать лучевую терапию
Еще одна представитель министерства - Агнесе Томсоне, ответственная за проекты, финансируемые ЕС, - рассказала, что из средств Механизма восстановления и устойчивости ЕС на развитие семи региональных больниц доступны 17 336 139 евро. Она обратила внимание, что средства не выделяются на покрытие налога на добавленную стоимость, которым облагаются, например, строительные работы и другие услуги, поэтому нужно будет искать дополнительные средства. Не выделяются деньги и на администрирование проектов. Планируется, что проекты больницы смогут реализовать начиная с 2022 года. "Финансирование предназначено для развития инфраструктуры, покупки оборудования", - говорит Томсоне, не скрывая того, что доступные средства не решат всех проблем больниц. Объем средств, который получит каждое учреждение, зависит от величины больницы и количества обслуживаемых пациентов.
"Если говорить о выделении средств для региональных больниц, то Даугавпилсская больница получит одну из самых больших сумм, и мы из-за этого получали упреки со стороны коллег. Но, как уже прозвучало, в конкретном месте нужно обеспечить конкретные услуги", - рассказал руководитель Даугавпилсской региональной больницы Георгий Семенов. В Даугавпилсе доступны услуги, которых нет во всем регионе, например, лучевая терапия. По словам Семенова, 3,9 млн евро, доступных больнице из средств Механизма восстановления и устойчивости ЕС, пойдут именно на улучшение этой услуги, чтобы построить специализированное здание.
"Чем больше финансирование, тем больше самому учреждению или самоуправлению нужно будет искать на оплату налога на добавленную стоимость", - отметил Семенов.
Получила больница и поддержку от государства на борьбу с Covid-19. 331 тыс. евро учреждение вложило в создание интенсивной терапии на 15 мест. Приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, специализированные функциональные кровати с противопролежневыми матрасами, система мониторинга пациентов. Планируется, что новое оборудование позволит улучшить лечение тех пациентов, у которых помимо Covid-19 есть другие заболевания, которые нуждаются в хирургическом или другом стационарном лечении, например, в случае инсультов или инфарктов.
В Балви недовольны тарифами
Член правления объединения Балвской и Гулбенской больницы Алида Ване считает, что Министерство финансов может инициировать снижение налога на добавленную стоимость на медицинское оборудование, таким образом помогая больницам. "В отношении строительства этого сделать нельзя, но, я думаю, что это возможно в отношении оборудования. Это позволит нам сэкономить деньги. От заплаченного налога на добавленную стоимость государству толка мало, потому что потом с этих средств опять нужно субсидировать больницу", - отметила Ване.
Также она посетовала на разные тарифы за лечение пациентов с Covid-19. По словам Ване, больница в Балви получает меньшую поддержку, чем больницы более высокого уровня. И нехватка рабочих рук в небольших больницах ощущается острее, хотя загрузка "ковидных" коек в Балви уже долгое время одна из самых высоких среди тех больниц, где такие отделения созданы. Представитель Министерства здравоохранения Валдмане согласна, что "ситуация с тарифами не самая лучшая", но пока проблема не решена и на ее решение необходимо дополнительное финансирование.