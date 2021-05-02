Вс, 2.05.2021
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Кришьянис Кариньш

Больницы в Латгале сетуют на нечестное распределение средств и разные тарифы

Даугавпилсская больница ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Хотя пандемия Covid-19 больницы в Латгалии затронула не меньше, чем в других регионах, местные специалисты считают, что государство не всегда уделяет им такое же внимание, как коллегам в других регионах. Чтобы выслушать мнения латгальских учреждений, этой теме была посвящено заседание Латгальской подкомиссии Сейма.

Лечением больных коронавирусом в Латгалии занимаются четыре больницы - в Даугавпилсе, Резекне, Балви и Лудзе. Больницы в регионе также задействованы в вакцинации жителей против Covid-19, обеспечивая услугу в своих помещениях или в центрах вакцинации. Благодаря средствам, выделенным государством на борьбу с вирусом, уже в этом году больницы смогли улучшить свою инфраструктуру, но рассчитывают учреждения и на средства Механизма восстановления и устойчивости Европейского Союза (ЕС) и более честное распределение европейских средств в следующих периодах планирования.

Помощь в Латгалии на уровне рижской

Руководитель Департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Антра Валдмане на заседании отметила, что пандемия принесла серьезные изменения и стала тяжелым бременем для системы здравоохранения, поэтому на данный момент не планируется никаких серьезных реформ. Это означает, что никаких изменений в распределении больниц по уровням в этом году не будет. Основная цель сейчас - достичь того, чтобы медицинские услуги были бы качественными на всей территории Латвии, повышая доступность услуг по стране в целом.

"Конечно, качество услуг зависит не только от самих больниц, но и от персонала, доступного каждой больнице", - считает Валдмане.

Она рассказала, что в мае планируются дискуссии, в том числе с привлечением профессиональных организаций, о том, какие услуги будут предоставляться и в больницах и на каких услугах каждое из учреждений могло бы концентрироваться. "Конечно, самое главное - это неотложная помощь, амбулаторные услуги. Не секрет, что общество стареет, поэтому и услуги хронически больным пациентам должны предоставляться как можно ближе к их месту жительства", - уверена Валдмане.

Руководитель Отделения качества лечения Министерства здравоохранения Санита Янка сообщила, что лечением больных с коронавирусом в Латгалии занимаются региональные больницы в Даугавпилсе, Резекне, а также больницы в Балви и Лудзе. "Наплыв пациентов был настолько большим, что нам пришлось задействовать и стационары более низкого уровня", - рассказала Янка. Учитывая, что помещения больниц морально устарели, больницы получили финансирование на улучшение инфраструктуры, чтобы разделить потоки пациентов, а также на приобретение аппаратуры. По словам Янки, больницы очень быстро перепрофилировали койки для пациентов с Covid-19, и на эти задачи тоже были выделены средства. Выделены деньги и на улучшение условий в отделениях интенсивной терапии, а также для других целей.

"Больницы Латгалии очень хорошо справились со своими задачами. Инспекция здравоохранения провела проверку и сделала вывод, что в регионах пациенты получали помощь на том же уровне, что и в Риге", - хвалит коллег Янка.

И руководитель администрации Латгальского региона планирования Ивета Малина-Табуне отметила, что и регион планирования заинтересован в качественных и доступных услугах, в том числе и в сфере здравоохранения. Эти цели прописаны и программе развития региона на ближайшие семь лет. "Конечно, в наших интересах и качественная работа больших больниц, и сохранение доступных в регионе услуг, в том числе и в маленьких больницах", - рассказала представитель региона планирования. По словам Малины-Табуне, и инвесторы нередко с опаской смотрят на регион именно из-за проблем в сфере оказания медицинских услуг.

В Даугавпилсе будут развивать лучевую терапию

Еще одна представитель министерства - Агнесе Томсоне, ответственная за проекты, финансируемые ЕС, - рассказала, что из средств Механизма восстановления и устойчивости ЕС на развитие семи региональных больниц доступны 17 336 139 евро. Она обратила внимание, что средства не выделяются на покрытие налога на добавленную стоимость, которым облагаются, например, строительные работы и другие услуги, поэтому нужно будет искать дополнительные средства. Не выделяются деньги и на администрирование проектов. Планируется, что проекты больницы смогут реализовать начиная с 2022 года. "Финансирование предназначено для развития инфраструктуры, покупки оборудования", - говорит Томсоне, не скрывая того, что доступные средства не решат всех проблем больниц. Объем средств, который получит каждое учреждение, зависит от величины больницы и количества обслуживаемых пациентов.

"Если говорить о выделении средств для региональных больниц, то Даугавпилсская больница получит одну из самых больших сумм, и мы из-за этого получали упреки со стороны коллег. Но, как уже прозвучало, в конкретном месте нужно обеспечить конкретные услуги", - рассказал руководитель Даугавпилсской региональной больницы Георгий Семенов. В Даугавпилсе доступны услуги, которых нет во всем регионе, например, лучевая терапия. По словам Семенова, 3,9 млн евро, доступных больнице из средств Механизма восстановления и устойчивости ЕС, пойдут именно на улучшение этой услуги, чтобы построить специализированное здание.

"Чем больше финансирование, тем больше самому учреждению или самоуправлению нужно будет искать на оплату налога на добавленную стоимость", - отметил Семенов.

Получила больница и поддержку от государства на борьбу с Covid-19. 331 тыс. евро учреждение вложило в создание интенсивной терапии на 15 мест. Приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, специализированные функциональные кровати с противопролежневыми матрасами, система мониторинга пациентов. Планируется, что новое оборудование позволит улучшить лечение тех пациентов, у которых помимо Covid-19 есть другие заболевания, которые нуждаются в хирургическом или другом стационарном лечении, например, в случае инсультов или инфарктов.

В Балви недовольны тарифами

Член правления объединения Балвской и Гулбенской больницы Алида Ване считает, что Министерство финансов может инициировать снижение налога на добавленную стоимость на медицинское оборудование, таким образом помогая больницам. "В отношении строительства этого сделать нельзя, но, я думаю, что это возможно в отношении оборудования. Это позволит нам сэкономить деньги. От заплаченного налога на добавленную стоимость государству толка мало, потому что потом с этих средств опять нужно субсидировать больницу", - отметила Ване.

Также она посетовала на разные тарифы за лечение пациентов с Covid-19. По словам Ване, больница в Балви получает меньшую поддержку, чем больницы более высокого уровня. И нехватка рабочих рук в небольших больницах ощущается острее, хотя загрузка "ковидных" коек в Балви уже долгое время одна из самых высоких среди тех больниц, где такие отделения созданы. Представитель Министерства здравоохранения Валдмане согласна, что "ситуация с тарифами не самая лучшая", но пока проблема не решена и на ее решение необходимо дополнительное финансирование.

На проблемы с оплатой налога указала и руководитель Резекненской больницы Марита Зелтиня. Также она отметила, что в предыдущем периоде планирования больницы в Латгалии получили в три раза меньше европейских средств, чем, например, коллеги в Курземе, хотя в помощи нуждаются больше. На проблему с распределением средств ЕС указал и депутат Сейма Алдис Адамовичс, призывая впредь брать во внимание нужды латгальских больниц.

И вице-мэр Даугавпилса Ливия Янковска призывает министерство помочь региональным больницам. Несмотря на то, что самоуправление инвестирует в учреждение, решены еще не все проблемы. К тому же, больница обслуживает жителей всего региона. "Предоставление качественных услуг жителям региона - наша общая ответственность", - подытожила Янковска.

Больные Covid-19 есть и в других больницах

Больница в Виляны не задействована в лечении пациентов с Covid-19, но руководство учреждения указывает, что в прошлом году в связи с пандемией увеличились затраты, так как выросли цены на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты. К тому же в конце года пациенты больницы заразились коронавирусом, и пришлось закупать дополнительные медикаменты, а из-за массового заражения работников - на время принимать других. Но несмотря на пандемию, больнице удалось отремонтировать крышу главного корпуса, морг, два кабинета административного отделения. Куплено также несколько новых матрасов и подушек. В итоге год закончен с оборотом 539 455 евро и убытками в размере 12 340 евро.

"Ковидного" отделения нет и Краславской больнице, но больные с этим диагнозом в больницу попадают. Поэтому больница планирует закупить оборудование для ухода за такими пациентами. В прошлом году больница закончила реализацию проекта при поддержке ЕС, вложив 975 834 евро. В том числе в прошлом году куплен компьютерный томограф и ультрасонограф. Правда, если не будет помощи от государства, скоро в больнице не будет специалистов, которые смогут работать с новым оборудованием, уверен руководитель больницы и заместитель председателя Краславской краевой думы Александр Евтушок. Чтобы хоть как-то решать проблемы с персоналом, учреждение заключило договор с Рижским университетом им. Страдиньша, начав обучение резидента-отоларинголога. Планируется, что в будущем новый специалист начнет работать в больнице.

Галина Кудрявцева, LETA

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