Больницы в Латгале сетуют на нечестное распределение средств и разные тарифы

Лечением больных коронавирусом в Латгалии занимаются четыре больницы - в Даугавпилсе, Резекне, Балви и Лудзе. Больницы в регионе также задействованы в вакцинации жителей против Covid-19, обеспечивая услугу в своих помещениях или в центрах вакцинации. Благодаря средствам, выделенным государством на борьбу с вирусом, уже в этом году больницы смогли улучшить свою инфраструктуру, но рассчитывают учреждения и на средства Механизма восстановления и устойчивости Европейского Союза (ЕС) и более честное распределение европейских средств в следующих периодах планирования.

Помощь в Латгалии на уровне рижской

Руководитель Департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Антра Валдмане на заседании отметила, что пандемия принесла серьезные изменения и стала тяжелым бременем для системы здравоохранения, поэтому на данный момент не планируется никаких серьезных реформ. Это означает, что никаких изменений в распределении больниц по уровням в этом году не будет. Основная цель сейчас - достичь того, чтобы медицинские услуги были бы качественными на всей территории Латвии, повышая доступность услуг по стране в целом.

"Конечно, качество услуг зависит не только от самих больниц, но и от персонала, доступного каждой больнице", - считает Валдмане.

Она рассказала, что в мае планируются дискуссии, в том числе с привлечением профессиональных организаций, о том, какие услуги будут предоставляться и в больницах и на каких услугах каждое из учреждений могло бы концентрироваться. "Конечно, самое главное - это неотложная помощь, амбулаторные услуги. Не секрет, что общество стареет, поэтому и услуги хронически больным пациентам должны предоставляться как можно ближе к их месту жительства", - уверена Валдмане.

Руководитель Отделения качества лечения Министерства здравоохранения Санита Янка сообщила, что лечением больных с коронавирусом в Латгалии занимаются региональные больницы в Даугавпилсе, Резекне, а также больницы в Балви и Лудзе. "Наплыв пациентов был настолько большим, что нам пришлось задействовать и стационары более низкого уровня", - рассказала Янка. Учитывая, что помещения больниц морально устарели, больницы получили финансирование на улучшение инфраструктуры, чтобы разделить потоки пациентов, а также на приобретение аппаратуры. По словам Янки, больницы очень быстро перепрофилировали койки для пациентов с Covid-19, и на эти задачи тоже были выделены средства. Выделены деньги и на улучшение условий в отделениях интенсивной терапии, а также для других целей.

"Больницы Латгалии очень хорошо справились со своими задачами. Инспекция здравоохранения провела проверку и сделала вывод, что в регионах пациенты получали помощь на том же уровне, что и в Риге", - хвалит коллег Янка.