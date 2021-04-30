Глава МИД Беларуси: выбор стоял между правами человека и сохранением независимости

"По сути, в прошлом году после президентских выборов была попытка совершить государственный переворот. Поэтому в тех условиях действия силовых структур и действия власти были абсолютно адекватными и необходимыми", - сказал глава белорусской дипломатии в интервью телеканалу Euronews.

"На карту была поставлена судьба страны. И если в этой ситуации на одну чашу весов положить судьбу страны, на другую чашу весов те вещи, о которых вы говорите, включая права человека, то я убежден, руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости, государственности и суверенитета своей страны. Именно так и поступили власти Беларуси".

Отвечая на вопрос о 358 политзаключенных, глава белорусского МИД подчеркнул, что за решеткой находятся только люди, нарушившие закон. Случайно задержанные, по его словам, были отпущены. О том, что в Беларуси приговаривают к арестам за носки, лампасы и занавески, Владимир Макей почему-то не упомянул.

Зато заговорил он о "попытке переворота", за которую задержали Федуту, Костусева, Зенковича и Голубович.

"Ни для кого не секрет, что всего несколько дней назад спецслужбы Республики Беларусь совместно с российскими спецслужбами раскрыли заговор против белорусских властей с целью убийства главы государства", - сказал глава МИД. Он добавил, что "коллективный Запад" замалчивает это дело.