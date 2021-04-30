Глава МИД Беларуси: выбор стоял между правами человека и сохранением независимости

"По сути, в прошлом году после президентских выборов была попытка совершить государственный переворот. Поэтому в тех условиях действия силовых структур и действия власти были абсолютно адекватными и необходимыми", - сказал глава белорусской дипломатии в интервью телеканалу Euronews.
"На карту была поставлена судьба страны. И если в этой ситуации на одну чашу весов положить судьбу страны, на другую чашу весов те вещи, о которых вы говорите, включая права человека, то я убежден, руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости, государственности и суверенитета своей страны. Именно так и поступили власти Беларуси".
Отвечая на вопрос о 358 политзаключенных, глава белорусского МИД подчеркнул, что за решеткой находятся только люди, нарушившие закон. Случайно задержанные, по его словам, были отпущены. О том, что в Беларуси приговаривают к арестам за носки, лампасы и занавески, Владимир Макей почему-то не упомянул.
Зато заговорил он о "попытке переворота", за которую задержали Федуту, Костусева, Зенковича и Голубович.
"Ни для кого не секрет, что всего несколько дней назад спецслужбы Республики Беларусь совместно с российскими спецслужбами раскрыли заговор против белорусских властей с целью убийства главы государства", - сказал глава МИД. Он добавил, что "коллективный Запад" замалчивает это дело.
Напомним, что 12 апреля Министерство информации Беларуси запретило вещание на территории республики телеканала Euronews. Вместо него появился российский телеканал "Победа" - о Великой Отечественной войне.