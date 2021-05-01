Фото ⟩ В эстонском учреждении для проблемных детей могло годами твориться насилие со стороны персонала

Министр социальной защиты Сигне Рийсало сообщила в пресс-релизе, что вчера вечером в 21:45 ей позвонили по телефону, и она услышала об очень печальном инциденте, поэтому пригласила как можно скорее собраться за столом ответственных лиц Департамента социального страхования и акционерного общества Hoolekandeteenused, чтобы получить обзор ситуации и зафиксировать всю последовательность событий.

"Днем я сама поехала в Раквере, чтобы поговорить с сотрудниками учреждения и выслушать их оценки ситуации", - добавила министр.

По словам министра, ничто не в состоянии компенсировать ущерб, причиненный детям, а также свидетелям событий и их родственникам. "Я очень надеюсь, что полиция и прокуратура выяснят всю правду, и я несу ответственность за выяснение всех фактов, анализ действующей правовой базы и руководств к действиям, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Пострадавшие дети находятся в особенно уязвимом положении, поскольку именно обидчики должны были обеспечивать благополучие и безопасность детей в и без того сложной ситуации".

ФОТО: TAIRO LUTTER/EESTI MEEDIA/SCANPIX

Ненадлежащее обращение длилось долго

На основании полученной информации у Департамента социального страхования есть основания полагать, что некоторые сотрудники Rakvere Lille Kodu в течение длительного времени подвергали физическому и эмоциональному насилию детей, находившихся в учреждении. Прокуратура начала производство.

"На основании сообщения о преступлении, полученного от Департамента социального страхования, сегодня мы возбудили уголовное дело для проверки подозрений в совершении преступления, связанного с физическим и психологическим насилием над детьми в детском учреждении, и в настоящее время активно собираем информацию, чтобы выяснить все обстоятельства", - подтвердила прокурор Вируской окружной прокуратуры Элле Карм.

Люди, причастные к этому случаю, отстранены от работы. Департамент социального страхования начал надзорную процедуру - идет общение со всем персоналом, детьми и родителями, принимаются необходимые меры для восстановления чувства безопасности у детей. При необходимости пострадавшим лицам доступна психологическая помощь.

По словам директора по услугам акционерного общества Hoolekandeteenused Лийны Ланно, внутренний надзор в течение марта изучал записи с камер в общественных помещениях закрытого детского учреждения, и эта работа продолжается.

ФОТО: TAIRO LUTTER/EESTI MEEDIA/SCANPIX

"В общей сложности мы выявили связь трех сотрудников с этими случаями. Внутреннее расследование все еще продолжается, чтобы найти всех сотрудников, которые знали о таких действиях, но не сообщали об этом. Наша следующая цель - пересмотреть предоставление услуги, чтобы дети в детском учреждении были в безопасности в любое время".

Услуга закрытого ухода за детьми (KLAT) - это круглосуточная услуга, предоставляемая детям, чья свобода была ограничена по решению суда. Раквереский Lille Kodu предоставляет услуги закрытого детского учреждения для детей с умеренными или тяжелыми умственными отклонениями и поведенческими расстройствами. Услуга организована и финансируется Департаментом социального страхования с 2018 года.

"Цель KLAT - обеспечить безопасную среду и стабильность для молодых людей c рискованным поведеним, которые очень нуждаются в помощи. Эти дети пережили очень сильные травмы. В закрытых детских учреждениях молодой человек должен иметь возможность чувствовать себя в безопасности и ощущать поддержку, в результате чего он у него смогут развиться новые модели поведения. К сожалению, у нас есть основания полагать, что на сегодня предоставление этой услуги в Rakvere Lille kodu не достигло этой цели. Наша первоочередная задача - восстановить чувство безопасности у являющихся сегодня клиентами этой услуги детей и семей", - сказала глава отдела помощи пострадавшим службы профилактики Департамента социального страхования Кийра Горнищефф.

О качестве услуги ходят слухи

Руководитель социального отдела городской управы Раквер Керсти Суун-Декет заверила Postimees, что к делу о жестоком обращении с детьми в Lille Kodu не причастен ни один ребенок из города Раквере . "У нас там не было детей два или три года", - сказала она, добавив, что это учреждение социальной защиты имеет дело с очень трудными детьми.

"Это шок для всех, но особенно для старых сотрудников, которые работали там годами. Как такое может случиться?"

Насколько известно Postimees, около десятка подопечных ранее жаловались на качество услуг, оказываемых на дому, и отправлять туда детей никто особо не советовал.