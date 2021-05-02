Видео ⟩ Авария на Видземском шоссе: один из автомобилей приземлился на крышу

Видео ⟩ Авария на Видземском шоссе: один из автомобилей приземлился на крышуДополнено в 20:35
На Видземском шоссе возле поворота на Лангстини произошла авария с участием автомобилей Toyota и Mercedes.
На Видземском шоссе возле поворота на Лангстини произошла авария с участием автомобилей Toyota и Mercedes.
Как агентству LETA сообщили в Государственной полиции, водитель автомобиля Toyota выполнял поворот, но не убедился, что этот маневр может быть выполнен безопасно, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Mercedes.
По информации, доступной на момент публикации, в аварии никто не погиб. Как сообщила LETA представитель службы Неотложной медицинской помощи Илзе Букша, один человек доставлен в больницу с травмой головы, пострадавший - в сознании и стабильном состоянии. Букша добавила, что в целом авария обошлась без серьезных последствий.
По сообщению полиции, движение на месте происшествия не заблокировано, но может быть затруднено.
На видео, размещенном в социальных сетях, видно, что после аварии одна из пострадавших машин приземлилась на крышу.