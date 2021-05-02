Видео ⟩ Авария на Видземском шоссе: один из автомобилей приземлился на крышу

Как агентству LETA сообщили в Государственной полиции, водитель автомобиля Toyota выполнял поворот, но не убедился, что этот маневр может быть выполнен безопасно, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Mercedes.

ФОТО: Фото очевидца TVNET

По информации, доступной на момент публикации, в аварии никто не погиб. Как сообщила LETA представитель службы Неотложной медицинской помощи Илзе Букша, один человек доставлен в больницу с травмой головы, пострадавший - в сознании и стабильном состоянии. Букша добавила, что в целом авария обошлась без серьезных последствий.

По сообщению полиции, движение на месте происшествия не заблокировано, но может быть затруднено.