Вс, 2.05.2021
Мы защищали, защищаем и будем защищать наше информационное пространство Иварс Аболиньш, председатель NEPLP
Иварс Аболиньш, председатель NEPLP

Видео ⟩ Авария на Видземском шоссе: один из автомобилей приземлился на крышу
Дополнено в 20:35

ФОТО: TVNET lasītāja foto

На Видземском шоссе возле поворота на Лангстини произошла авария с участием автомобилей Toyota и Mercedes.

Как агентству LETA сообщили в Государственной полиции, водитель автомобиля Toyota выполнял поворот, но не убедился, что этот маневр может быть выполнен безопасно, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Mercedes.

ФОТО: Фото очевидца TVNET

По информации, доступной на момент публикации, в аварии никто не погиб. Как сообщила LETA представитель службы Неотложной медицинской помощи Илзе Букша, один человек доставлен в больницу с травмой головы, пострадавший - в сознании и  стабильном состоянии. Букша добавила, что в целом авария обошлась без серьезных последствий.

По сообщению полиции, движение на месте происшествия не заблокировано, но может быть затруднено.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, что после аварии одна из пострадавших машин приземлилась на крышу.

НАВЕРХ
Back