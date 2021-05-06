Сайт как визитная карточка предприятия

На вопрос, не прогнозировался ли пред началом пандемии какой-то кризис, под влиянием которого будет необходимо изменить вид деятельности, Лапсиньш указывает, что Tīrs Miers работает пятый год. Кризис такого вида предусмотреть было очень сложно.

"Мы считаем, что всегда нужно быть готовыми к переменам, особенно в эти времена, когда все очень резко меняется. Мы решили развиваться маленькими шажками. Важно осознавать, что нужно задавать и вопросы, например, "что произойдет в случае, если будет какой-то кризис?"

Хорошо жить в этакой эйфории, что все хорошо, но в какой-то момент столь хорошо может и не быть, поэтому важно сохранить обе ноги на земле и осознавать существующие риски", - прокомментировал Лапсиньш.

Пандемия изменила быт фактически каждого человека и предприятия. Не стала исключением и кофейня, разделившая предпринимательскую деятельность на три части. Одна из них - обжарка кофе, клиентам предлагается свежеобжаренный высококачественный кофе. Второе дело - мероприятия, когда предприятие выезжает на место и готовит кофе, и третье направление деятельности - "Кофейная школа", в которой клиентам предлагают приехать в кофейню и познакомиться с миром кофе.

"В рождественское время спрос на наши продукты выше, и между Новым годом и летом у нас этакое межсезонье, когда становится тише, однако в прошлом году, по сравнению с предыдущими, это время было запланировано очень загруженным, но затем пришел март со всеми ограничениями, и намеченные планы отменились.

Тогда мы начали думать, что можем делать, ведь могли думать о том, что все плохо, но мы быстро осознали, что останавливаться не стоит и нужно радоваться тем мелочам, которые есть", - говорит Лапсиньш.

"Два направления нашей деятельности - "Кофейная школа" и мероприятия - больше не могли происходить, поэтому осталось основное занятие - обжарка кофе. Еще до этого у нас был создан сайт, и на нем у людей была возможность заказать наш обжаренный кофе. У нас есть несколько клиентов и партнеров по сотрудничеству, заказывавших кофе, но ушедших на простой, поэтому интернет-магазин в этот момент нам очень помог.

Постепенно обороты интернет-магазина увеличились, так как люди начали проводить все больше времени в интернете и обращать внимание и на поддержку местных производителей, поэтому и роль интернет-магазина очень выросла", - поясняет Лапсиньш.

Он указывает, что пришло лето и люди стали активнее путешествовать по Латвии. Не было больших мероприятий, однако что-то происходило. Затем пришла осень и началась вторая волна пандемии, поэтому мероприятия и "Кофейную школу" снова пришлось исключить.

"На Рождество у нас и так было очень занятое время. Сейчас работаем - обжариваем кофе и работаем в интернете", - говорит предприниматель.

Доступность в интернете помогла достичь и новых клиентов. Указывается, что нужно смотреть на то, что объем информации в интернете очень сильно вырос. Сейчас людям найти какую-то информацию в интернете стало гораздо сложнее, чем пять лет назад, когда многие скептичнее смотрели на закупки в интернете.

"Сейчас сайт - как визитная карточка предприятия, и если появляется интернет-магазин - это бонус, и люди это оценивают", - отмечает Лапсиньш.

На вопрос, какими могли бы быть главные выводы и итоги, которые в своей деятельности можно использовать и после окончания пандемии, и что он может пожелать другим предпринимателям в это время, Лапсиньш отвечает, что предприятие продолжит делать то, что уже делает сейчас.

"Сейчас мы ставим цели на месяц вперед, так как нельзя особо понять, что будет разрешено, а что - нет. Очень хорошо, если у предприятия есть возможность разнообразить свое предложение. Постепенно нужно продолжать развиваться.

У каждого предприятия есть что-то свое, что оно делает, и остается только пожелать быть крепкими и смотреть в будущее, быть креативными", - заключил Лапсиньш.