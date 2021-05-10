Опрос ⟩ Уменьшился ли у населения страх перед Covid-19?

Страх людей заболеть Covid-19, по сравнению с ноябрем, декабрем и январем этого года, значительно снизился - у 25% людей страх уменьшился, свидетельствует опрос, проведенный Apotheka и Norstat*.

В то же самое время у 35% населения страх заболеть Covid-19 весной этого года (конец апреля - начало мая) не изменился, а у 27% страха его не было ни тогда, ни сейчас. Страх увеличился в среднем у 6% населения, не наблюдая существенные различия между разными группами.

Наиболее озабочены заболеванием Covid-19 - люди старше 60 лет (41%), люди с высшим образованием (35%) и люди с руководящей квалификацией (40%). В свою очередь меньше всего заразиться вирусом боятся молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (21%), студенты (20%) и люди, работающие в сфере услуг или торговли (16%).

"Треть населения все еще испытывает повышенный страх заболеть, что, вероятно, означает, что население регулярно живет в условиях повышенного стресса. Продолжительный страх и стресс негативно влияют на организм, делая людей более восприимчивыми не только к Covid-19, но и к другим заболеваниям. При этом опрос выявил связь - чем больше человек боится, тем сознательнее соблюдаются ограничения, что, безусловно, положительно влияет на здоровье населения в целом. Тем не менее, лучшим способом защитить себя - это попытаться уменьшить и страх, и стресс, продолжая соблюдать ограничения", - говорит сертифицированный фармацевт Аманда Озолина.

Опрос показывает, что жители, испытывающие больше опасений заболеть Covid-19, чаще соблюдают ограничения распространения вируса.

Например, среди людей, которые выше всего оценили свой страх по 10-балльной шкале, 98% в общественных местах соблюдают безопасную физическую дистанцию от других, а среди тех, кто совсем не боится, на четверть меньше или 73%.

Кроме того люди, не опасающиеся заболеть, чаще сообщают, что во время ограничений продолжали встречаться с друзьями и родственниками, живущими за пределами их домохозяйств, соответственно 47% к 19%. В свою очередь чаще всего обе группы - и те, кто испытывает сильный страх, и те, кто не испытывает его, одинаково соблюдают такие ограничения как ношение масок для лица в публичных местах и используют возможность удаленной работы или учебы.

"В контексте ограничений мы можем говорить и о здоровом поведении в целом, на которое также влияет страх заболеть. У каждого человека понимание тяжести заболевания - индивидуально также как и предполагаемые преимущества от соблюдения ограничений и способность соблюдать их. Кроме того, за соблюдением ограничений скрываются различные личные и демографические факторы, а также индивидуальная ответственность каждого за общие интересы общества. Хотя данные свидетельствуют, что испуганные люди более осознанно следуют правилам, страх чаще всего работает непродолжительное время.

Если человек долгое время руководствуется только страхом, то может сложиться нездоровое поведение, например, прекратив соблюдать ограничения, когда больше нет страха заболеть.

Главное - это понимание значения каждого ограничения как для собственного здоровья, так и для здоровья общества в целом", - говорит специалист в области общественного здоровья и магистр медицинских наук Инета Ванага.