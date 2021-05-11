Беларуси доверили провести финальную часть ЧЕ по футболу среди девушек до 19 лет. Решение уже раскритиковали

Сообщается, что Белорусская ассоциация профессиональных футболистов столкнулась с трудностями при регистрации, а некоторые игроки опасаются вступать в организацию из-за запугивания членов BSSF.

"Мы будем решительно защищать права профессиональных футболистов и других спортсменов на свободу слова и свободу объединений. Как и наши коллеги из Всемирной ассоциации игроков, мы призываем международные спортивные заинтересованные стороны, включая Международный олимпийский комитет (МОК), ФИФА и УЕФА, оказать значительное влияние на защиту спортсменов", - заявили в FIFPro.

К слову, последний раз турнир состоялся в 2019 году в Шотландии. В 2020 году финальная часть чемпионата Европы должна была пройти в Грузии, а в 2021-м - в Беларуси. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования отменили.

В 2022-м континентальное первенство пройдет в Чехии, в 2023 году - в Бельгии, в 2024 - в Литве.

В Беларуси чемпионат Европы уже проходил в 2009 году. Игры состоялись на пяти стадионах в Минске, Борисове и Молодечно. В турнире поучаствовали восемь стран, включая Беларусь на правах хозяйки. Белорусские футболистки проиграли все матчи с разницей забитых и пропущенных голов 1:16.

Чемпионками Европы стали англичанки, победившие в финале сверстниц из Швеции со счетом 2:0. На финальный матч в Беларусь прилетал президент УЕФА Мишель Платини.