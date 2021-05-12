Видео ⟩ "Хватит, Ваня". Жириновский пригрозил закрыть шоу "Вечерний Ургант". Что случилось?

Иван Ургант в эфире программы сравнил лидеров партий ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова с полками в плацкартном вагоне, которые всегда рядом, "но не могут соединиться" и с ссорящейся семейной парой, кроме того назвав их "популярным мальчиковым дуэтом".

Около месяца назад Жириновский заявил, что на следующем съезде КПРФ Зюганов покинет свою должность, а лидером КПРФ должен стать Юрий Афонин.

Ургант пошутил, что слова "лидер ЛДПР Владимир Жириновский" звучат уже "последние 90 лет", а также намекнул, что глава партии "нашел себе молодого коммуниста".

"Мы только что обрадовались, что воссоединилась группа Smash! И вот - распадается другой популярный мальчиковый дуэт", - пошутил ведущий.

""Ургант" передачу будем закрывать", - неожиданно отреагировал Жириновский. - "Хватит, Ваня, посмеялся, теперь пусть поработает. У него же какая-то профессия есть, что-то он должен делать. Пусть работает, закрывать будем".

Видео: фрагмент передачи "Вечерний Ургант", на который обиделся Владимир Жириновский