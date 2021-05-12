Ср, 12.05.2021
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Илга Шуплинска, министр образования и науки

Видео ⟩ "Хватит, Ваня". Жириновский пригрозил закрыть шоу "Вечерний Ургант". Что случилось?

Владимир Жириновский сам раньше был гостем программы "Вечерний Ургант" ФОТО: Скриншот из видео

Российский политик, председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил закрыть программу на Первом канале "Вечерний Ургант". Причиной стала шутка ее ведущего Ивана Урганта, пишет Esquire со ссылкой на "Собеседник".

Иван Ургант в эфире программы сравнил лидеров партий ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова с полками в плацкартном вагоне, которые всегда рядом, "но не могут соединиться" и с ссорящейся семейной парой, кроме того назвав их "популярным мальчиковым дуэтом".

Около месяца назад Жириновский заявил, что на следующем съезде КПРФ Зюганов покинет свою должность, а лидером КПРФ должен стать Юрий Афонин.

Ургант пошутил, что слова "лидер ЛДПР Владимир Жириновский" звучат уже "последние 90 лет", а также намекнул, что глава партии "нашел себе молодого коммуниста".

"Мы только что обрадовались, что воссоединилась группа Smash! И вот - распадается другой популярный мальчиковый дуэт", - пошутил ведущий.

""Ургант" передачу будем закрывать", - неожиданно отреагировал Жириновский. - "Хватит, Ваня, посмеялся, теперь пусть поработает. У него же какая-то профессия есть, что-то он должен делать. Пусть работает, закрывать будем".

Видео: фрагмент передачи "Вечерний Ургант", на который обиделся Владимир Жириновский

Сам Жириновский несколько раз был гостем программы "Вечерний Ургант", а также участвовал в одном из выпусков "Взгляда снизу". Геннадий Зюганов же в студии с Ургантом еще не появлялся.

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