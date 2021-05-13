Чт, 13.05.2021
Сейчас главное - по возможности меньше собираться, особенно в общественных местах, проводить только индивидуальные консультации, при этом по возможности удаленно. Илга Шуплинска, министр образования и науки
Илга Шуплинска, министр образования и науки
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Фото ⟩ Новорожденные на руках во время бомбардировки больницы: будни израильских детей

Время близится к 18:00. На пятачке возле многоквартирных домов играют дети. Ранее прошла информация, что в это время будет бомбардировка Тель-Авива. Выходит взрослый, зовет детей в бомбоубежище. Все следуют за ним. Обыденная ситуация для Израиля. Такой зарисовкой из вчерашнего опыта в эфире "Кто вам платит?" поделился проживающий в Тель-Авиве фотограф и журналист Дмитрий Брикман.

Как рассказал Дмитрий, в Израиле во всех домах, особенно в новых проектах, прямо в квартирах есть мамад. Это бомбоубежище, как правило, это комната в девять или более метров с бетонными стенами, в которой окна закрываются железной крышкой и установлена железная дверь: "Когда звучит сирена, надо идти в эту комнату. Если ее нет, надо идти в бомбоубежище. Если его нет - спуститься по лестнице в подвал. И все к этому привыкли. Вот сейчас в 18:00 должна была начаться бомбежка, а у нас маленький своеобразный пятачок вокруг дома, а посередине общее бомбоубежище.

И я смотрю - тусуются дети, куча детей, потом кто-то из взрослых кричит: "Всё, 18:00, в убежище!". И все отправились в это убежище.

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Ничего не произошло, слава богу, но когда звучит сирена, все знают, где находятся эти комнаты и люди туда идут". 

Его слова иллюстрируют и эти фотографии. На одной - момент обстрела ракетами центральной части Израиля, во время которого новорожденных в больнице на руках вынесли в укрепленный коридор. На другой - израильские дети, спящие на лестничной клетке во время бомбардировки.

Война между Израилем и ХАМАС: 

  • Исламистская группировка ХАМАС и армия Израиля продолжают активно обмениваться ударами. С понедельника в секторе Газа погибли не менее 67 человек, в том числе 17 детей. Со стороны Израиля погибли семь человек, в том числе один ребенок, военнослужащий и гражданин Индии.  
  • Поводом к новой вспышке многолетнего арабо-израильского конфликта снова стал Иерусалим - город, священный и для иудеев, и для мусульман, и для христиан. 
  • Первоначально беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме.
  • Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечался в понедельник.

Русская служба BBC

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