Фото ⟩ Новорожденные на руках во время бомбардировки больницы: будни израильских детей

Как рассказал Дмитрий, в Израиле во всех домах, особенно в новых проектах, прямо в квартирах есть мамад. Это бомбоубежище, как правило, это комната в девять или более метров с бетонными стенами, в которой окна закрываются железной крышкой и установлена железная дверь: "Когда звучит сирена, надо идти в эту комнату. Если ее нет, надо идти в бомбоубежище. Если его нет - спуститься по лестнице в подвал. И все к этому привыкли. Вот сейчас в 18:00 должна была начаться бомбежка, а у нас маленький своеобразный пятачок вокруг дома, а посередине общее бомбоубежище.