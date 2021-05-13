Фото ⟩ Новорожденные на руках во время бомбардировки больницы: будни израильских детей

Как рассказал Дмитрий, в Израиле во всех домах, особенно в новых проектах, прямо в квартирах есть мамад. Это бомбоубежище, как правило, это комната в девять или более метров с бетонными стенами, в которой окна закрываются железной крышкой и установлена железная дверь: "Когда звучит сирена, надо идти в эту комнату. Если ее нет, надо идти в бомбоубежище. Если его нет - спуститься по лестнице в подвал. И все к этому привыкли. Вот сейчас в 18:00 должна была начаться бомбежка, а у нас маленький своеобразный пятачок вокруг дома, а посередине общее бомбоубежище.
И я смотрю - тусуются дети, куча детей, потом кто-то из взрослых кричит: "Всё, 18:00, в убежище!". И все отправились в это убежище.
Ничего не произошло, слава богу, но когда звучит сирена, все знают, где находятся эти комнаты и люди туда идут".
Его слова иллюстрируют и эти фотографии. На одной - момент обстрела ракетами центральной части Израиля, во время которого новорожденных в больнице на руках вынесли в укрепленный коридор. На другой - израильские дети, спящие на лестничной клетке во время бомбардировки.
Война между Израилем и ХАМАС:
- Исламистская группировка ХАМАС и армия Израиля продолжают активно обмениваться ударами. С понедельника в секторе Газа погибли не менее 67 человек, в том числе 17 детей. Со стороны Израиля погибли семь человек, в том числе один ребенок, военнослужащий и гражданин Индии.
- Поводом к новой вспышке многолетнего арабо-израильского конфликта снова стал Иерусалим - город, священный и для иудеев, и для мусульман, и для христиан.
- Первоначально беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме.
- Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечался в понедельник.
Русская служба BBC