Генерал Вецтиранс приговорен к двум годам тюрьмы: он сбил пожилого мужчину

Суд также запретил Вецтирансу водить машину на два года.

Как сообщает Latvijas Avīze, Вецтиранс признал свою вину и моральный ущерб, но не согласился с размером морального ущерба, поэтому доказательства дорожно-транспортного происшествия в суде не рассматривались.

Сын погибшего мужчины также потребовал выплатить моральную компенсацию в размере 50 000 евро, но соглашение не было достигнуто.