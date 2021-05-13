Чт, 13.05.2021
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Карлис Раценис, терапевт Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня
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Генерал Вецтиранс приговорен к двум годам тюрьмы: он сбил пожилого мужчину

Юрис Вецтиранс ФОТО: Zane Bitere/LETA

Рижский окружной суд 12 мая приговорил бывшего бригадного генерала Юриса Вецтиранса к двум годам лишения свободы за наезд на человека, сообщает LETA.

Суд также запретил Вецтирансу водить машину на два года.

Как сообщает Latvijas Avīze, Вецтиранс признал свою вину и моральный ущерб, но не согласился с размером морального ущерба, поэтому доказательства дорожно-транспортного происшествия в суде не рассматривались.

Сын погибшего мужчины также потребовал выплатить моральную компенсацию в размере 50 000 евро, но соглашение не было достигнуто.

Авария произошла 19 июня 2020 года, когда Вецтиранс на автомобиле Nissan X-Trail сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 86-летнего мужчину, который позже скончался в больнице.

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