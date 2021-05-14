Историческая победа "Ноа" и поражения команд из Курземе

Даугавпилс - Ноа 1:2

С одной стороны, матч "Даугавпилса" и "Ноа" завершился неожиданно - новичок чемпионата Латвии одержал свою первую победу в "Вирслиге" в истории клуба. С другой стороны, когда-нибудь это должно было произойти. Почему бы не на стадионе "Целтниекс" в Даугавпилсе?

"Ноа" вышла вперёд на 11-й минуте благодаря голу Алана Синельникова, который реализовал пенальти. Хозяева чаще атаковали и создавали опасные моменты, в одном из которых Валерий Афанасьев пробил в перекладину ворот соперника.

На 68-й минуте Афанасьеву всё-таки удалось сравнять счёт, но до конца матча "Ноа" неожиданно сумела не только сохранить ничью, но и вырвать победу. На 73-й минуте окончательный счёт установил Клавс Краменс.

Напомним, в середине апреля Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Латвийскую федерацию футбола (ЛФФ) допустить "Ноа" к участию в чемпионате Латвии. Таким образом, команда из Юрмалы присоединилась к новому сезону "Вирслиги" в шестом туре.

Важно отметить, что принятое CAS решение носит временный характер и дальнейшая судьба "Ноа" в чемпионате по-прежнему находится под вопросом.

Вентспилс - Валмиера 0:2

"Валмиера" ожидаемо на выезде одержала победу над "Вентспилсом" и вернулась из Курземе с тремя заработанными очками.

Подопечные Тамаза Пертии обеспечили себе победу уже после первого тайма, когда дважды поразили ворота "жёлто-синих". На 41-й минуте колумбиец Камило Мена вывел вперёд гостей, а всего четыре минуты спустя Святослав Кожедуб удвоил преимущество "Валмиеры".

Во втором тайме Марк Куртиш мог сократить отставание в счёте, но 23-летний нападающий не реализовал 11-метровый удар.

Лиепая - РФШ 1:2

Интересный и довольно равный получился матч в Лиепае. Хозяева открыли счёт на 21-й минуте благодаря точному удару бразильца Додо, для которого этот мяч стал первым в текущем сезоне.

РФШ сравняла счёт на 55-й минуте - пока футболисты "Лиепаи" выясняли отношения с соперниками и судьями, РФШ быстро организовала контратаку, которая завершилась голом Эмерсона.

На 82-й минуте победу РФШ принёс защитник Элвис Стуглис, который является одним из самых титулованных латвийских футболистов последних лет. 2:1 - важная победа РФШ, которая позволила рижанам вернуться на первое место в чемпионате.

Напомним, днём ранее "Рига" на своём поле обыграла юрмальский "Спартак" (2:1), забив победный гол в самой концовке встречи. "Метта" пропустила прошедший тур.

Следующий тур "Вирслиги":