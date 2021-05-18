Гинтс Мейя вернулся в рижское "Динамо"

33-летний хоккеист прошлый сезон начал в составе рижского "Динамо", за которое провёл 11 матчей и отдал одну результативную передачу. Затем форвард перебрался в австрийскую команду "Блэк Уингз".

Мейя был верен "Динамо", начиная с первого сезона когда команда начала выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он был единственным игроком рижан из состава первого сезона, кто не играл в других командах. Сезон-2021/22 станет для хоккеиста 14-м в составе "Динамо".

За время своей карьеры в КХЛ Гинтс Мейя провёл 529 матчей и набрал 113 (45+58) очков.