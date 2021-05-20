Мужчина, который натянул в лесу трос, ставший причиной смерти водителя квадроцикла, получил условно

Мужчина признал свою вину в натягивании троса в муниципальном лесу и пояснил, что поступил так, чтобы защитить свою собственность. Осенью 2020 года суд Видземского района приговорил 72-летнего обвиняемого к лишению свободы на два года и шесть месяцев условно. Решение уже вступило в силу.

Полиция и Latvijas valsts meži напоминают, что повреждение лесного почвенного покрова механическими транспортными средствами запрещено, однако в то же самое время жители не могут без согласования размещать препятствия, так как они могут угрожать жизни других людей и за это может грозить даже уголовная ответственность.

Напомним, 5 января 2020 года в 14:20 в Аронской волости Мадонского края, наехав на натянутый на дороге трос, погиб водитель квадроцикла 1974 года рождения.