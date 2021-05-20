Чт, 20.05.2021
Да, к сожалению, я должен сказать, что я являюсь руководителем в течение короткого времени и я не контролировал до конца то, что мне, возможно, нужно было контролировать. Поэтому вышло, как вышло. Каспарс Шабанс, глава муниципальной полиции Кулдигского края
Каспарс Шабанс, глава муниципальной полиции Кулдигского края

Мужчина, который натянул в лесу трос, ставший причиной смерти водителя квадроцикла, получил условно

Mežs. Ilustratīvs attēls. ФОТО: Zane Bitere/LETA

На два с половиной года лишения свободы условно осужден мужчина, из-за натянутого которым троса в начале прошлого года погиб водитель квадроцикла, сообщает передача Bez tabu.

Мужчина признал свою вину в натягивании троса в муниципальном лесу и пояснил, что поступил так, чтобы защитить свою собственность. Осенью 2020 года суд Видземского района приговорил 72-летнего обвиняемого к лишению свободы на два года и шесть месяцев условно. Решение уже вступило в силу.

Полиция и Latvijas valsts meži напоминают, что повреждение лесного почвенного покрова механическими транспортными средствами запрещено, однако в то же самое время жители не могут без согласования размещать препятствия, так как они могут угрожать жизни других людей и за это может грозить даже уголовная ответственность.

Напомним, 5 января 2020 года в 14:20 в Аронской волости Мадонского края, наехав на натянутый на дороге трос, погиб водитель квадроцикла 1974 года рождения.

В свою очередь 15 мая этого года в окрестностях Бебербеки Дарта и ее подруга Санта отправились на конную прогулку, но поездка внезапно закончилась трагедией: лошадь Санты споткнулась о веревку, натянутую через дорогу, и сломала ногу. Из-за полученных травм животное пришлось усыпить.

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