Страсти по Grindeks: компания не в восторге от решения суда

Предприятие осуждает это решение и расценивает его как прямой подрыв престижа предприятия. Также руководство Grindeks обратится к Министерству экономики с просьбой подключиться к дальнейшему разрешению ситуации.

Предприятие отмечает, что в свое время осудило принятое правительством в 2016 году бесхозяйственное решение продать принадлежащие государству акции Grindeks по очень низкой цене.

"Решение Рижского окружного суда от 19 мая этого года в отношении крупнейших акционеров Grindeks является необоснованным, и это подтверждается распоряжением Кабинета министров под руководством Лаймдоты Страуюмы номер 642 от 21 октября 2015 года, которое предусматривало продажу государственных долей капитала Grindeks и еще ряда предприятий, переданных в специальный пенсионный бюджет. Тем самым решение Рижского окружного суда от 19 мая о взыскании 1,9 млн. евро с крупнейших акционеров Grindeks Кирова и Филиппа Липманов, основанное на том факте, что в 2014 году государству не поступало предложения выкупить акции Grindeks, непонятно", - указали представители предприятия.

Что еще?

Также руководство Grindeks подчеркивает, что ни один из крупнейших акционеров компании на аукционе 8 ноября 2016 года, где принадлежащие государству акции были проданы по необоснованно низкой цене, не купил ни одной акции. Руководство предприятия обращает внимание на то, что еще в 2019 году именно Рижский окружной суд, который 19 мая этого года принял решение о взыскании 1,9 млн евро с крупнейших акционеров AS Grindeks, идентичный иск отклонил.

Grindeks призывает чиновников и политиков уделять больше внимания предприятиям, которые обеспечивают хорошо оплачиваемые рабочие места и значительные налоговые поступления в государственный бюджет.

Контекст

Как сообщалось, на этой неделе Рижский окружной суд удовлетворил иск SIA Possessor (ранее Агентство приватизации) к Кирову и Филиппу Липманам о взыскании ущерба и постановил взыскать с предпринимателей более 1,9 млн евро.

Дело рассматривалось по апелляционной жалобе Possessor на решение суда Видземского предместья Риги от 22 октября 2018 года, в котором суд отклонил иск Агентства приватизации к Липманам.

Как ранее Киров Липман заявил агентству LЕТА, по его мнению, это "необоснованный, политически мотивированный иск, который Агентство приватизации (Possessor) подало против нашей семьи от имени правительства".