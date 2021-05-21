Немецкий автопроизводитель планирует открыть в Латвии небольшой завод

Он отметил, что LIAA в настоящее время работает с "довольно значительным игроком немецкой автомобильной промышленности", который изначально планирует создать в Латвии небольшое производство с последующим потенциалом преобразования его в экспериментальный завод.

Рожкалнс добавил, что планы немецкой автомобильной компании могут быть объявлены летом. При этом он отметил, что

это будет не Daimler и не BMW.

Глава LIAA подчеркнул, что Латвия не делает упор на создание огромных производственных мощностей, потому что на таких крупных производствах невозможно обеспечить необходимую рабочую силу. "Мы пытаемся привлечь небольшие производственные предприятия, которые производят что-то инновационное и новое, где мы можем совместить компетенцию наших ученых с бизнесом", - сказал Рожкалнс.

Хорошее время для инвестиций

Он также отметил, что сейчас хорошее время для инвестиций. "Во многих странах инвесторы пересматривают свои планы на будущее, и всякий раз, когда пересматриваются перспективы, есть возможность что-то получить или потерять", - сказал Рожкалнс.

Он добавил, что в прошлом году LIAA привлекло инвестиций на сумму около 250 млн евро, в свою очередь

в настоящее время LIAA работает с 21 инвестиционным проектом, общий инвестиционный потенциал которых составляет 1,3 миллиарда евро.

"Позиционирование Латвии на данный момент не так уж и плохо. Мы находимся в Европе, а также мы очень привлекательны в секторе информационных и коммуникационных технологий (IKT)", - сказал глава LIAA.

Доля подозрительных случаев кризисной поддержки очень низкая

"В целом процент подозрительных случаев очень невелик", - сказал глава LIAA.

Рожкалнс также отметил, что 10% транзакций, в том числе подозреваемых Госконтролем, будут переоценены в ходе постмониторинга программы.

По словам главы LIAA, в двух случаях, указанных Госконтролем, предприниматели могли предоставить неверные данные, а в третьем случае предприниматель, вероятно, предоставил не всю информацию.

Проверка Госконтроля

Как уже сообщалось, Госконтроль при проверке отчета Минэкономики указывал на, возможно, некорректно использованную поддержку для пострадавших во время кризиса из-за коронавируса экспортных и туристических предприятий.

В ходе проверки, в ходе которой была проведена выборочная оценка предоставленной помощи, было установлено, что двум экспортерам помощь в размере 93 596 евро, возможно, была предоставлена ​​и выплачена необоснованно. Госконтроль призвал LIAA, которое является компетентным учреждением, провести в выявленных случаях проверку соблюдения бенефициарами условий Кабинета министров.