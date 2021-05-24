Пн, 24.05.2021
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Строительный картель: крупнейшие компании обвиняют в сговоре. Возможны многомиллионные штрафы

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Несмотря на то, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) закрыло уголовное дело о так называемом строительном картеле, которое было возбуждено в 2018 году, и в котором предприниматели и должностные лица подозревались во взяточничестве, Совет по конкуренции (KP) продолжает расследование о деятельности картеля. 18 компаний могут быть привлечены к ответственности, сообщает программа Nekā personīga на TV3.

Список компаний 

По данным, которые были представлены в программе Nekā personīga - подозрения во взаимном, запрещенном сговоре или иными словами - картеле, пали на 18 компаний: 

  • SIA Skonto Būve,
  • SIA Velve,
  • SIA ReRe būve,
  • SIA RE&RE,
  • SIA Pere Meistari,
  • SIA Ārčers,
  • SIA Latvijas energoceltnieks,
  • SIA LNK Industries,
  • SIA RBSSKALS būvvadība,
  • SIA RBSSKALS,
  • SIA Latvijas tilti,
  • SIA Merks,
  • SIA Kodols M,
  • SIA Monum,
  • SIA Enfort,
  • SIA Abora,
  • SIA Ostas celtnieks и 
  • SIA UPB.

Среди 18 компаний есть все крупные латвийские строительные компании. Во время переговоров, записанных KNAB за три года, можно услышать, что предприниматели договорились в общей сложности о 78 строительных объектах по всей Латвии. И сейчас переговоры анализируются Советом по конкуренции.

Что планирует делать Совет по конкуренции?

Решение о штрафах должно быть принято до 1 августа. Картель - один из самых серьезных нарушений конкуренции и у Совета по конкуренции достаточно признаков того, что между участниками рынка был запрещенный сговор, в отличие от уголовного процесса KNAB, в котором необходимо было доказать вину каждого человека и нанесенный вред обществу. 

"Совет по конкуренции не видит никаких препятствий для продолжения и принятия своего решения, независимо от результатов расследования. Поскольку есть существенная разница, что должно быть рассмотрено в уголовном процессе, а что в проверке Совета.

Если в уголовном процессе необходимо установить последствия действий каждого отдельного лица, которые повлекли за собой серьезные последствия, то Совет по конкуренции, оценивая запрет на конкуренцию, в этом случае ставит перед собой более простую задачу", - пояснил главный прокурор Следственного отдела по критическим делам Генеральной прокуратуры Марис Лея.

Совет по конкуренции может наложить штраф в размере 5% от оборота за последний финансовый год. В прошлом году оборот только компании Velve составил 52 миллиона евро.

Предыстория 

19 сентября 2018 года KNAB возбудил уголовное дело по фактам взяточничества в крупном размере, а также о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.

С учетом того, что в ходе досудебного расследования обнаружились возможные нарушения антимонопольного законодательства, KNAB проинформировал об этом KP.

В ходе досудебного расследования KNAB не получил подтверждения информации о возможных коррупционных преступлениях по данному делу и 10 мая принял решение о прекращении уголовного дела в отношении восьми фигурантов.

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