Строительный картель: крупнейшие компании обвиняют в сговоре. Возможны многомиллионные штрафы

По данным, которые были представлены в программе Nekā personīga - подозрения во взаимном, запрещенном сговоре или иными словами - картеле, пали на 18 компаний:
- SIA Skonto Būve,
- SIA Velve,
- SIA ReRe būve,
- SIA RE&RE,
- SIA Pere Meistari,
- SIA Ārčers,
- SIA Latvijas energoceltnieks,
- SIA LNK Industries,
- SIA RBSSKALS būvvadība,
- SIA RBSSKALS,
- SIA Latvijas tilti,
- SIA Merks,
- SIA Kodols M,
- SIA Monum,
- SIA Enfort,
- SIA Abora,
- SIA Ostas celtnieks и
- SIA UPB.
Среди 18 компаний есть все крупные латвийские строительные компании. Во время переговоров, записанных KNAB за три года, можно услышать, что предприниматели договорились в общей сложности о 78 строительных объектах по всей Латвии. И сейчас переговоры анализируются Советом по конкуренции.
Что планирует делать Совет по конкуренции?
Решение о штрафах должно быть принято до 1 августа. Картель - один из самых серьезных нарушений конкуренции и у Совета по конкуренции достаточно признаков того, что между участниками рынка был запрещенный сговор, в отличие от уголовного процесса KNAB, в котором необходимо было доказать вину каждого человека и нанесенный вред обществу.
"Совет по конкуренции не видит никаких препятствий для продолжения и принятия своего решения, независимо от результатов расследования. Поскольку есть существенная разница, что должно быть рассмотрено в уголовном процессе, а что в проверке Совета.
Если в уголовном процессе необходимо установить последствия действий каждого отдельного лица, которые повлекли за собой серьезные последствия, то Совет по конкуренции, оценивая запрет на конкуренцию, в этом случае ставит перед собой более простую задачу", - пояснил главный прокурор Следственного отдела по критическим делам Генеральной прокуратуры Марис Лея.
Совет по конкуренции может наложить штраф в размере 5% от оборота за последний финансовый год. В прошлом году оборот только компании Velve составил 52 миллиона евро.
19 сентября 2018 года KNAB возбудил уголовное дело по фактам взяточничества в крупном размере, а также о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.
С учетом того, что в ходе досудебного расследования обнаружились возможные нарушения антимонопольного законодательства, KNAB проинформировал об этом KP.
В ходе досудебного расследования KNAB не получил подтверждения информации о возможных коррупционных преступлениях по данному делу и 10 мая принял решение о прекращении уголовного дела в отношении восьми фигурантов.