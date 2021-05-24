Строительный картель: крупнейшие компании обвиняют в сговоре. Возможны многомиллионные штрафы

Список компаний

По данным, которые были представлены в программе Nekā personīga - подозрения во взаимном, запрещенном сговоре или иными словами - картеле, пали на 18 компаний:

SIA Skonto Būve,

SIA Velve,

SIA ReRe būve,

SIA RE&RE,

SIA Pere Meistari,

SIA Ārčers,

SIA Latvijas energoceltnieks,

SIA LNK Industries,

SIA RBSSKALS būvvadība,

SIA RBSSKALS,

SIA Latvijas tilti,

SIA Merks,

SIA Kodols M,

SIA Monum,

SIA Enfort,

SIA Abora,

SIA Ostas celtnieks и

SIA UPB.

Среди 18 компаний есть все крупные латвийские строительные компании. Во время переговоров, записанных KNAB за три года, можно услышать, что предприниматели договорились в общей сложности о 78 строительных объектах по всей Латвии. И сейчас переговоры анализируются Советом по конкуренции.

Что планирует делать Совет по конкуренции?

Решение о штрафах должно быть принято до 1 августа. Картель - один из самых серьезных нарушений конкуренции и у Совета по конкуренции достаточно признаков того, что между участниками рынка был запрещенный сговор, в отличие от уголовного процесса KNAB, в котором необходимо было доказать вину каждого человека и нанесенный вред обществу.

"Совет по конкуренции не видит никаких препятствий для продолжения и принятия своего решения, независимо от результатов расследования. Поскольку есть существенная разница, что должно быть рассмотрено в уголовном процессе, а что в проверке Совета.

Если в уголовном процессе необходимо установить последствия действий каждого отдельного лица, которые повлекли за собой серьезные последствия, то Совет по конкуренции, оценивая запрет на конкуренцию, в этом случае ставит перед собой более простую задачу", - пояснил главный прокурор Следственного отдела по критическим делам Генеральной прокуратуры Марис Лея.

Совет по конкуренции может наложить штраф в размере 5% от оборота за последний финансовый год. В прошлом году оборот только компании Velve составил 52 миллиона евро.

Предыстория

19 сентября 2018 года KNAB возбудил уголовное дело по фактам взяточничества в крупном размере, а также о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.

С учетом того, что в ходе досудебного расследования обнаружились возможные нарушения антимонопольного законодательства, KNAB проинформировал об этом KP.