Казакевич назвал состав игроков сборной на матчи с Германией, Литвой и Эстонией

Напомним, 4 июня сборная Латвии на рижском стадионе "Даугава" в рамках Кубка Балтии проведёт матч против Литвы, а 10 июня в Таллинне против сборной Эстонии. Кроме того, 7 июня у сборной Латвии запланирован товарищеский матч против Германии, который состоится в Дюссельдорфе.

В отличие от предыдущего тренировочного лагеря в марте, на этот раз в сборную не вызваны голкипер Павел Штейнбор, полузащитник Кристерс Тоберс и Даниэль Онтужанс.

Вызов в сборную получили три игрока, которые никогда прежде не выходили на поле в составе национальной команды - вратарь Рихард Матревицс ("Валмиера") и полузащитники Ренарс Варславанс (РФШ) и Райвис Киршс ("Даугавпилс").

Команда соберётся 30 мая в Латвии и начнёт интенсивную подготовку к трём матчам в течение недели. В настоящий момент большинство игроков, выступающих в европейских клубах наслаждается отдыхом, но, несмотря на это, все с удовольствием присоединились к национальной команде.

Список кандидатов в сборную:

Вратари: Рихард Матревицс ("Валмиера"), Роберт Озолс ("Рига"), Кришьянис Звиедрис ("Лиепая").

Защитники: Антоний Черномордый ("Рига"), Райвис Юрковскис ("Дандолк", Ирландия), Марцис Ошс ("Лугано", Швейцария), Каспар Дубра ("Олександрия", Украина), Виталий Максименко ("Олимпия", Словения), Элвис Стуглис, Владислав Сорокин, Роберт Савалниекс (все РФШ), Игорь Тарасов ("Этникос", Кипр), Кришс Карклиньш ("Лиепая").

Полузащитники: Артур Зюзин, Ренарс Варславанс (оба - РФШ), Янис Икауниекс ("КуПС", Финляндия), Андрей Цыганик ("Зоря", Украина), Владимир Камеш, Владислав Фёдоров (оба - "Рига"), Эдуард Эмсис ("Ноа", Армения), Алвис Яунземс ("Валмиера"), Алексей Савельев ("Мантова 1911", Италия), Райвис Киршс ("Даугавпилс").