Фото ⟩ В Эстонии отменили обязанность носить маски, но многие не отказываются от средств защиты

Подобно тому, как с волшебным полуночным часом приходит Новый год, когда многие из нас обещают оставить старые привычки в прошлом году, так и теперь, с приходом 2 июня, многие жители Эстонии оставили в прошлом защитные маски, пишет Rus.Postimees.
Еще накануне, когда действовало государственное требование носить маску в общественных помещениях, большинство людей ходили по магазинам с маской на лице. В полночь это требование было отменено, и привычки сразу изменились.
Можно в Эстонии снова показывать свое лицо в магазинах, не опасаясь, что полиция преградит вам путь, продавец откажется обслуживать, охранник выгонит вас или даже скрутит на полу.
Сегодня, утром 2 июня, Sakala совершила экскурсию по центру Uku в Вильянди, где были видны как люди в масках, так и без масок. По субъективному ощущению журналиста, людей, которые ходили как в старые добрые докоронавирусные времена, было гораздо больше. С другой стороны, мгновение спустя у кассы продуктового магазина возникла очередь, где все стоящие люди были в масках.
"По мере возможности я хожу без маски, - говорит куратор Криста Лиллемяэ. - Обязательство носить маску можно было прекратить давным-давно".
Женщина отметила, что между масками есть большая разница, и многие маски для лица не защищают нас от вируса, к тому же, как правило, их неправильно носят. Однако Лиллемяэ была вынуждена носить маску на работе, хотя сейчас она уже прошла вакцинацию и переболела коронавирусом.
Сирет Вейпер, старший воспитатель, пришла в магазин с маской. Она сказала, что ей сделали прививку, но она работает в центре по спецуходу и старается сделать все возможное, чтобы не принести туда вирус.
"Кроме того, у меня сейчас небольшой кашель, я не хочу заразить других, - сказала она. - Я буду продолжать носить маску. Каждый сам решает, как лучше для него. Я не смотрю с осуждением на людей без маски".
Охранник Пауль Колла, который, по его собственным словам, был вакцинирован и использует назальный спрей для защиты от короны, был без маски, но сказал, что будет продолжать носить маску. "Я рекомендую носить маску в торговых центрах, это еще не конец, - сказал он. - Когда я откажусь от маски, я еще не могу сказать. Я слежу за новостями. В Вильяндиском уезде больных все еще прибавляется".
Толкая перед собой коляски в центр Uku вошли две матери, обе без лицевой защиты. Одна из них, Агнес Тоомсалу, сказала, что она только что вышла погулять, на улице было тепло и ей хотелось дышать свободнее.
"Если бы я сразу из машины пошла в магазин, я бы надела маску, - сказала она. - В будущем я буду решать в зависимости от ситуации".
У ресторана быстрого питания стояли три девушки, две из них без масок. Кяролин Коротков сказала, что они только что вышли из автобуса, в котором были в масках, и ей стало плохо. Поэтому она сняла маску - чтобы было легче дышать. "Если в некоторых местах еще есть необходимость носить маску, я не буду протестовать против этого", - добавила она.
Также отказавшаяся от ношения маски Клаудиа Каск добавила, что в теплую погоду летом через маску неудобно дышать, но на первых порах она все же постарается носить маску в помещениях. Мария Тоомингас, которая пряталась за маской для лица, сказала, что оставила ее по привычке. "Лень было снимать, - сказала она. - Но я не могу сказать, как долго я буду носить маску. Вряд ли долго".
Кристи Паллав, продавец магазина Lillede Villa, надела маску, когда в магазин вошли фотограф и журналист. Она сказала, что пока еще можно было бы и носить маски, но если в магазине никого нет, она будет без нее. "Когда я сама хожу в магазин, я надеваю маску, - сказала она. - Людей все же много, и кроме того, носить маску рекомендуется".
Отвечая на вопрос, когда, по ее мнению, придет время, когда маску больше не нужно будет носить, Паллав на мгновение задумалась. А потом добавила: "Когда все это закончится".
Sakala поговорила и с другими людьми, которые были в магазине в маске, но не захотели раскрывать свое имя. Среди причин, по которым они, несмотря на отмену требования, по-прежнему пришли в магазин с маской, они называли осторожность и привычку. Один даже заявил, что ему это нравится, потому что лишь недавно он купил красивую маску. Несколько человек без масок не захотели высказывать свое мнение.
Издание Lõuna-Postimees также отмечает, что перед входами в магазины видно, что одни люди в масках, другие - нет. Возможно, одной из причин является то, что обязательство носить маску прижилось в течение нескольких последних месяцев, а о смягчении ограничений еще не стало известно всем.