Фото ⟩ В Эстонии отменили обязанность носить маски, но многие не отказываются от средств защиты

Еще накануне, когда действовало государственное требование носить маску в общественных помещениях, большинство людей ходили по магазинам с маской на лице. В полночь это требование было отменено, и привычки сразу изменились.

Можно в Эстонии снова показывать свое лицо в магазинах, не опасаясь, что полиция преградит вам путь, продавец откажется обслуживать, охранник выгонит вас или даже скрутит на полу.

Сегодня, утром 2 июня, Sakala совершила экскурсию по центру Uku в Вильянди, где были видны как люди в масках, так и без масок. По субъективному ощущению журналиста, людей, которые ходили как в старые добрые докоронавирусные времена, было гораздо больше. С другой стороны, мгновение спустя у кассы продуктового магазина возникла очередь, где все стоящие люди были в масках.

"По мере возможности я хожу без маски, - говорит куратор Криста Лиллемяэ. - Обязательство носить маску можно было прекратить давным-давно".

ФОТО: Elmo Riig

Женщина отметила, что между масками есть большая разница, и многие маски для лица не защищают нас от вируса, к тому же, как правило, их неправильно носят. Однако Лиллемяэ была вынуждена носить маску на работе, хотя сейчас она уже прошла вакцинацию и переболела коронавирусом.

Сирет Вейпер, старший воспитатель, пришла в магазин с маской. Она сказала, что ей сделали прививку, но она работает в центре по спецуходу и старается сделать все возможное, чтобы не принести туда вирус.

ФОТО: Elmo Riig

"Кроме того, у меня сейчас небольшой кашель, я не хочу заразить других, - сказала она. - Я буду продолжать носить маску. Каждый сам решает, как лучше для него. Я не смотрю с осуждением на людей без маски".

Охранник Пауль Колла, который, по его собственным словам, был вакцинирован и использует назальный спрей для защиты от короны, был без маски, но сказал, что будет продолжать носить маску. "Я рекомендую носить маску в торговых центрах, это еще не конец, - сказал он. - Когда я откажусь от маски, я еще не могу сказать. Я слежу за новостями. В Вильяндиском уезде больных все еще прибавляется".

ФОТО: Elmo Riig

Толкая перед собой коляски в центр Uku вошли две матери, обе без лицевой защиты. Одна из них, Агнес Тоомсалу, сказала, что она только что вышла погулять, на улице было тепло и ей хотелось дышать свободнее.

"Если бы я сразу из машины пошла в магазин, я бы надела маску, - сказала она. - В будущем я буду решать в зависимости от ситуации".

ФОТО: Elmo Riig