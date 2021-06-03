"Я попал в бесконечный порочный круг": Навальный остался "склонным к побегу"

Весной Навальный подал три иска к колонии №2 в Покрове Владимирской области. По двум жалобам - о том, что ему не выдают книги и вырезают из газет некоторые статьи - Навальный позже выразил готовность примириться с колонией.

Но основная претензия политика - в том, что он стоит на профучете как склонный к побегу. Такого заключенного каждые два часа - и днем, и ночью - должны проверять сотрудники колонии.

Навальный рассказал, что в марте проверяющие будили его ночью каждый час, хотя по закону заключенные имеют право на непрерывный восьмичасовой сон. После первых жалоб адвокатов в конце марта Навального стали проверять более деликатно - так, чтобы он не просыпался, пояснил Би-би-си его адвокат Вадим Кобзев.

Суд касается прежде всего событий марта. Навальный настаивал, что его права на сон были нарушены, а вызванные свидетелями сотрудники ИК-2 спорили, что при проверках вели себя тихо.

В иске Навальный просил как признать незаконными действия сотрудников, которые его будили, так и в целом отменить постановку на профучет.

Политик пытался добиться от представителей колонии ответа, как можно снять с него этот статус: ведь его "склонность к побегу" ничем не подтверждается, а присвоили ему этот статус даже не в колонии, а еще в московском СИЗО "Матросская тишина".

На прошлом заседании 31 мая выяснилось, что изначально колония просто "унаследовала" этот статус Навального из СИЗО. Только через три месяца специальная комиссия в колонии может решить, снять или оставить Навального на профучете.

Однако сейчас политик временно уехал в другую колонию - лечиться в тюремной больнице. Представитель ФСИН на суде объяснил, что, когда он вернется в колонию №2 в Покрове, его три месяца профучета начнут отсчитываться заново.

2 июня заседание в Петушинском районном суде продолжилось: Навальный присутствовал по видеосвязи из колонии №3 во Владимире, куда его отправили после того, как он объявил голодовку.

Колония предоставила суду все личное дело Навального, но не разрешила с ним ознакомиться ни политику, ни его адвокату. Представители колонии объяснили, что это документы для служебного пользования.

Еще колония предоставила суду множество справок. В одной из них указывалось, что заместитель по безопасности колонии находился в отпуске, когда Навального этапировали в колонию №2.

Эта деталь мало что значит для суда, но показалась и Навальному, и его адвокату Кобзеву вопиющей. "Я его своими глазами видел, когда меня принимали, а теперь вы приносите справку, что он был в отпуске!" - возмутился с экрана политик.