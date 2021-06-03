Видео ⟩ Необычная авария на улице Деглава - из трейлера выскочил старый Porsche и врезался в новый Volkswagen
Необычная сцена наблюдалась в четверг, 3 июня, на улице А. Деглава, когда из трейлера выкатился автомобиль Porsche.
Необычная сцена наблюдалась в четверг, 3 июня, на улице А. Деглава, когда из трейлера выкатился автомобиль Porsche.
Исторический Porsche 1974 года везли на прицепе, чтобы тот занял свое место в коллекции автовладельца после реставрации. К сожалению, поездка не прошла гладко, и на улице Деглава перед кольцевой автомобиль съехал с прицепа и оказался на дороге, где тут же столкнулся с Volkswagen под управлением Улдиса.
Практически единственным объяснением ситуации было то, что машина была недостаточно хорошо закреплена. К счастью, люди не пострадали. Несмотря на то, что ремонт Volkswagen покроет страховка,
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
Сотрудники дорожной полиции, прибыв на место аварии, приняли объяснения от обоих водителей, зафиксировали происшествие, после чего позволили водителям продолжить движение.