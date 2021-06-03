Видео ⟩ Необычная авария на улице Деглава - из трейлера выскочил старый Porsche и врезался в новый Volkswagen

Исторический Porsche 1974 года везли на прицепе, чтобы тот занял свое место в коллекции автовладельца после реставрации. К сожалению, поездка не прошла гладко, и на улице Деглава перед кольцевой автомобиль съехал с прицепа и оказался на дороге, где тут же столкнулся с Volkswagen под управлением Улдиса.