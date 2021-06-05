Ночью в Риге пожарные спасли двух человек из горящего жилого дома
Прошлой ночью пожарные спасли двух человек из горящего жилого дома в Риге, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
Прошлой ночью пожарные спасли двух человек из горящего жилого дома в Риге, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
По ее словам, около часа ночи сотрудники пожарно-спасательной службы поспешили на вызов в Риге, где в квартире на первом этаже двухэтажного деревянного дома горели бытовые вещи на площади в 15 кв м. Из задымленного здания были эвакуированы два человека, 11 человек эвакуировались сами - до прибытия VUGD.
Также вчера ночью пожарные выезжали на вызовы, где горели покрышки, в пяти случаях - горели мусор, электрораспределительный щит, гараж, автомашина, сажа в дымоходе жилого дома, нежилое здание.
Всего за последние сутки в VUGD поступило 42 звонка - 11 на тушение пожаров, 24 - по спасательным операциям, семь звонков оказались ложными.