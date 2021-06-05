Ночью в Риге пожарные спасли двух человек из горящего жилого дома

По ее словам, около часа ночи сотрудники пожарно-спасательной службы поспешили на вызов в Риге, где в квартире на первом этаже двухэтажного деревянного дома горели бытовые вещи на площади в 15 кв м. Из задымленного здания были эвакуированы два человека, 11 человек эвакуировались сами - до прибытия VUGD.