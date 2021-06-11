Сколько жителей Латвии планируют вакцинироваться от Covid-19? Результаты опроса

Хотя эксперты и утверждают, что вакцинация является безопасной и единственной возможностью остановить пандемию, наиболее частой причиной отказа от вакцинации является недостаток уверенности в том, что вакцина сможет защитить (49%). Большая часть жителей как причину еще упоминает боязнь возможных побочных эффектов от вакцины (44%), в свою очередь, треть (29%) - в целом не поддерживает вакцинацию, и еще примерно каждый десятый (12%) считает, что имеет достаточно крепкое здоровье и иммунитет и думает, что ничего ужасного не произойдет, если заболеет Covid-19. Меньшей части или 8% респондентов вакцинироваться в настоящий момент не позволяет состояние здоровья, а 7% - уже переболели Covid-19 до марта этого года.

Чаще всего вакцинироваться от Covid-19 не планируют люди с более низким уровнем образования (32%) и доходом (29%), а также люди, которые в целом оценивают свой образ жизни как нездоровый (26%).

В настоящее время решение не вакцинироваться приняло нескольких групп респондентов. Такой ответ, например, дала почти треть (28%) молодых людей в возрасте 18–24 лет, люди среднего возраста в возрасте 35-44 лет (28%) и люди с начальным образованием (30%).

Женщины несколько чаще, чем мужчины, указали, что уже вакцинированы или определенно планируют это сделать. Желание вакцинироваться также чаще высказывают люди, достигшие как минимум 55 лет возраста, люди с высшим образованием и рижане.

36% жителей могли бы передумать в пользу вакцины против Covid-19, поясняют эксперты

Социолог и владелец исследовательского центра SKDS Арнис Кактыньш считает, что достаточно большая часть общества (14%, не определившихся в решении, и 22% ответивших, что, скорее, нет) пока еще не склонилась в пользу вакцинации, но и не принадлежит к категорично-настроенной группе. "С постепенным ростом количества вакцинированных может измениться и мнение не столь категорично настроенного населения. Думаем, что 36% могут изменить свою позицию в будущем," - комментирует Арнис Кактыньш.

Похожее мнение высказывает и социальный антрополог Рижского университета имени Страдыня Агита Лусе: "Тем, кто боится и не доверяет, конкретно тем, кто опасается побочных эффектов вакцин или не уверен в их эффективности, по-моему, нужна систематическая, эмпатическая, более того, направленная на конкретную социально-демографическую группу коммуникация. Такая, в которой есть место и для обратной связи. Весьма вероятно, что эти люди до сих пор не получили ответов на волнующие их вопросы, или высказанные мнения не принесли ясности."

Социальный антрополог также объясняет, что обработка информации требует времени, углубленности в вопрос и навыков обработки информации, тогда как многие узнают важные новости прежде всего от окружающих из личных контактов. Из фрагментов новостей, социальной рекламы и мнений знакомых каждый человек должен создать определенную общую картинку, и при ее создании актуализируется его предыдущий опыт: во-первых, как раньше решались проблемы со здоровьем. Во-вторых, опыт организма в разных ситуациях (физическая выносливость, аллергии, хронические заболевания и т. д.). В-третьих, опыт в общении с государственными учреждениями, местными сообществами, религиозными общинами. Эти грани опыта так или иначе определяют отношение человека к новой ситуации, продиктованной Covid-19.