С июля значительно увеличатся тарифы на природный газ от Latvijas gāze

Для домохозяйств:

с потреблением до 250 кубометров природного газа в год тариф увеличится на 43,1% - с 0,49949 до 0,71472 евро за кубометр;

с потреблением от 250 до 500 кубометров - на 25%, с 0,46328 до 0,57912 евро за кубометр;

с потреблением от 500 до 25 000 кубометров - на 38,5%, с 0,30084 до 0,41668 евро за кубометр.

Фиксированная часть

Также увеличится фиксированная часть тарифа за услуги системы распределения - в зависимости от разрешенной нагрузки на 11,9-52,8%.

Фиксированная плата за услугу по распределению с НДС за разрешенную загрузку до шести кубометров в час увеличится на 52,8% - с 2,14 евро в месяц до 3,27 евро, плата за разрешенную загрузку с 6,1 до 10 кубометров в час увеличится на 12,1% - с 8,02 евро в месяц до 8,99 евро в месяц, плата за разрешенную нагрузку с 10,1 до 16 кубометров в час увеличится на 11,9% - с 12,83 евро в месяц до 14,36 евро в месяц, плата за разрешенную загрузку с 16,1 до 25 кубометров в час увеличится на 12% - с 19,57 евро в месяц до 21,91 евро в месяц, за разрешенную загрузку с 25,1 до 40 кубометров в час плата увеличится на 12% - с 29,06 евро в месяц до 32,55 евро в месяц.

Как указали в LG, во втором полугодии 2021 года конечные тарифы торговли природным газом для домохозяйств в зависимости от потребления увеличатся на 1-2 евроцента за киловатт-час (кВт/ч), включая налог на добавленную стоимость и акцизный налог, если природный газ используется в качестве топлива.

В чем причина?

Изменения связаны и с ростом цен на природный газ на мировых рынках, и с изменениями тарифа на услуги оператора распределительной системы AS Gaso, которые еще 30 апреля этого года утвердила Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK). Такое повышение тарифов необходимо, чтобы предприятие могло продолжить модернизацию инфраструктуры.

"Цены на природный газ определяет свободный рынок, то есть цены колеблются в зависимости от глобальной ситуации. Торговцы за ними следят и соответственно формируют свою ценовую политику. В свою очередь Latvijas gāze, как публичный торговец пересматривает цены для домашних хозяйств два раза в год в соответствии с утвержденной SPRK методикой", пояснил руководитель департамента оптовой торговли Latvijas gāze Янис Калейс.

Летом 2020 года Latvijas gāze на основе упомянутой методики и ситуации на рынке снизило цены на природный газ до самого низкого за последние 12 лет уровня, но в этом году пришлось делать наоборот. За последние 12 месяцев цены на природный газ за мегаватт-час на международном рынке выросли примерно в четыре раза - почти до 25 евро за мегаватт-час. Несмотря на это, Latvijas gāze удавалось сохранять цену на природный газ для домашних хозяйств на уровне 20,25 евро за мегаватт-час, что примерно на 20% ниже, чем фактическая закупочная цена в настоящий момент.

Почему в мире подорожал газ?

Как указали в Latvijas gāze, рост цен на природный газ на международных рынках связан с относительно холодыми зимой и весной, в связи с чем в европейских газохранилищах наблюдается самый низкий за последние три года уровень природного газа, что создает повышенный спрос на его закачку для зимнего сезона, увеличивая цены. Также на рынок природного газа влияет геополитическая ситуация.

"Принимая во внимание эти изменения в нескольких платежных компонентах, Latvijas gāze с июля по сентябрь разошлет письма примерно 400 000 своих клиентов - домохозяйствам с новыми уравненными суммами платежей. Так мы проинформируем клиентов, как избежать значительных расхождений между рассчитанным и уплаченной суммой при получении следующего годового отчета", - добавила Диана Тивча, глава хозяйственного отдела компании.

Общая сумма платежей за природный газ населению состоит из пяти компонентов:

цена природного газа, на которую влияет колебание цен на газ на мировых рынках и которая рассчитывается в соответствии с утвержденной SPRK методикой,

плата за услуги передачи, которую рассчитывает и согласовывается с SPRK AS Conexus Baltic Grid,

услуги оператора распределения, чьи тарифы рассчитывает и согласовывает с SPRK компания Gaso,

а также акцизный налог и налог на добавленную стоимость, регулируемые государством.