Прививка от Covid-19: какой перерыв допустим между уколами и можно ли мешать вакцины?

Не нужно забывать, что даже здоровые люди, переболевшие Covid-19, могут переносить и распространять вирус. Поэтому меры предосторожности - прежде всего ношение маски и дистанцирование - нужно соблюдать не только до и во время, но и после прививки.
Можно ли мне прививаться? Какие есть противопоказания?
Как и у любого другого медикамента, у коронавирусных вакцин есть список противопоказаний, при которых введение препарата может принести больше вреда, чем пользы.
У каждой конкретной вакцины этот список свой, однако пока почти нигде не прививают несовершеннолетних (кроме США, где Pfizer разрешили колоть подросткам старше 12 лет), а также беременных и кормящих женщин (по мнению многих ученых, очень зря - беременных нужно срочно включать в группу риска) и людей, склонных к сильным аллергическим реакциям.
Кроме того, возможна индивидуальная непереносимость компонентов конкретной вакцины - однако такое бывает крайне редко. В таких случаях вам порекомендуют другой препарат.
Если вы находитесь в России, скорее всего вам предложат укол "Спутника V", который разработчики называют "первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире".
В инструкции к препарату сказано, что его "с осторожностью можно применять при хронических заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, инфарктах миокарда в анамнезе, ИШМ, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких)".
Почему вакцинируют только взрослых, а детей при этом не прививают?
Короткий ответ: потому что ни одну вакцину на них не испытывали.
Пандемия нового коронавируса застала мир врасплох, так что все препараты для вакцинации разрабатывали и тестировали в экстренном, ускоренном режиме. Чтобы как можно скорее начать вакцинацию, разработчикам пришлось сильно рискнуть и максимально "срезать углы" жесточайших требований.
Некоторые из них запустили препарат в массовое производство еще даже до того, как были получены первые результаты клинических испытаний с участием людей. Зато в итоге путь от подбора опытных лабораторных образцов до начала вакцинации, на который в обычных условиях может уйти не одно десятилетие, был проделан менее чем за год.
Поскольку дети намного легче переносят инфекцию и значительно меньше подвержены серьезному риску в случае заражения (а привлечение несовершеннолетних в качестве волонтеров требует значительно больших усилий), изначально в клинические испытания их включать не стали.
Ровно по той же причине прививки, одобренные для вакцинации взрослых, поначалу не делали людям старше 60 или 65 лет. В первой группе участников клинических испытаний не было (или было недостаточно) волонтеров из этой возрастной группы, поэтому разработчики не могли сделать выводы о том, насколько эффективной и безопасной окажется для них прививка.
У пожилых людей Covid-19 значительно чаще протекает в тяжелой форме, поэтому их к исследованиям подключили сразу после того, как их провели среди более здоровых и молодых взрослых. Сейчас все основные вакцины, за исключением AstraZeneca (в некоторых странах), применяют и для вакцинации пожилых.