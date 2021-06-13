Черномордый спас Рихертса от позора в дебютном матче у руля "Риги"

Даугавпилс - Валмиера 1:2

Интересным и богатым на события получился матч на стадионе "Целтниекс" в Даугавпилсе. В первом тайме небольшим преимуществом владели футболисты "Валмиеры", которых подводила реализация.

Главные события в матче развернулись в последние 13 минут основного времени. Сначала на 77-й минуте счёт в матче открыл Райвис Киршс, но всего две минуты спустя Раймонд Кроллис после розыгрыша углового восстановил равновесие на табло. На этом игроки "Валмиеры" не остановились и на 82-й минуте Иван Желизко принёс победу своей команде.

Рига - Ноа 1:0

Пожалуй, один из самых неожиданных результатов прошедшего тура. "Ноа" была близка к тому, чтобы преподнести настоящую сенсацию и отобрать очки у действующего чемпиона, но "Ригу" спас вышедший на замену Антоний Черномордый, который забил победный гол на 90-й минуте матча.

Напомним, на этой неделе в "Риге" в очередной раз объявили о назначении нового главного тренера, которым стал многолетний наставник "Метты" Андрис Рихертс.

Спартак - Лиепая 1:2

"Лиепая" на выезде одержала важную победу над "Спартаком" и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице.

Гости вышли вперёд на 19-й минуте после розыгрыша углового - автором гола стал Сейдина Кейта. На 57-й минуте "Спартак" восстановил равновесие в счёте благодаря голу Ричарда Фрайдея, но всего две минуты спустя Михаил Гордейчук сильным ударом с линии штрафной вновь вывел "Лиепаю" вперёд. Как оказалось позже - этот гол стал победным.

РФШ - Метта 3:0

Уверенную победу на своём поле одержали футболисты РФШ, которые принимали "Метту".

Уже в первые минуты футболисты РФШ доставили проблем вратарю "Метты", проверив на прочность штангу ворот. На 30-й минуте РФШ вывел вперёд полузащитник Томаш Шимкович, который отправил мяч в сетку прямым ударом со штрафного.

На 36-й минуте голкипер "Метты" Янис Бекс отбил мяч перед собой, но он от Даниэля Федоровича отскочил в ворота гостей. В конце первого тайма у "Метты" была отличная возможность сократить отставание в счёте, но Юнуса Муритала не смог переиграть вратаря с 11-метровой отметки. Точку в матче на 56-й минуте поставил Дарко Мицевски.

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