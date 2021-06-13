Видео ⟩ Комендантский час в Париже: полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать уличную вечеринку

Собравшиеся молодые люди не соблюдали введенные из-за пандемии Covid-19 требования дистанцирования и игнорировали начало комендантского часа в 23:00.

Собрание на просторной площади у Дворца инвалидов, которое с четверга проводится в рамках так называемого Проекта Х, стало уже третьей вечеринкой такого типа.

#France: French police use tear gas on its citizens to clear the Les Invalides after the 11pm curfew.



(Video source: Remy Buisine) pic.twitter.com/QLzxPULzxC — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) June 13, 2021

На видео, опубликованных в социальных сетях, видна группа молодых людей, прыгающих по крыше автомобиля, тогда как в автомобили полиции летят бутылки.

В связи с тем, что хорошая погода делает все более невозможным соблюдение введенных из-за пандемии ограничений, полиции вскоре после полуночи пришлось разгонять и другие вечеринки, организованные у Лувра и на набережной Сены, сообщила полиция.

Многие бары в столице Франции продолжили работу после 23 часов, впервые проигнорировав комендантский час, который еще до прошлой среды начинался в 21 час, сообщает AFP.

Со среды впервые с октября барам и ресторанам разрешили обслуживать клиентов в помещениях, правительство планирует полностью отменить комендантский час 30 июня.

Однако службы здравоохранения сообщают, что за последние сутки в стране было зарегистрировано 3972 новых случая заражения Covid-19. В свою очередь количество пациентов в интенсивной терапии сократилось до 2110, что значительно меньше, чем в момент апогея так называемой третьей волны, когда их число достигало почти 6000.