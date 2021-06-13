До "рестарта" правительства ходили слухи о внеочередных выборах в Сейм

Это передаче подтвердили несколько политиков. И после "рестарта" коалиции и правительства политическая ситуация стабилизировалась, считают представители "Нового Единства".

Несмотря на то, что другие партнеры по коалиции допускают, что сейчас правительство может доработать до ожидаемых осенью будущего года выборов, активно готовиться к выборам в Сейм партии не могут.

Внутренние волнения в партиях могут не ограничиться только лишь громким выходом Илги Шуплинской из Новой консервативной партии (НКП). Уже в июле о будущем объединения будет думать "Для развития/За!", и определенное давление на этот процесс может оказать единогласное решение фракции не принимать в свои ряды бывшего депутата Рижской думы Мариса Мичеревскиса.

Несмотря на то, что ранее Кришьянис Кариньш обещал, что решение по поводу дальнейшей модели коалиции правительство будет принимать после муниципальных выборов, смена трех министров и возвращение еще одного быстро были реализованы на неделю раньше. Выталкивание KPV LV из коалиции прогнозировалось, немного больший резонанс вызвали смена министра образования и науки Илги Шуплинской и ее публичный выход из НКП. Однако после первого же заседания в новом составе премьер не скрывал радости по поводу царящей теперь хорошей атмосферы.

При этом еще не так давно казалось, что дни Кариньша в должности премьера сочтены, а в кулуарах обсуждали то, что единственным выходом из политического тупика были бы внеочередные выборы в Сейм.

Сейчас это не скрывает, например, глава фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис: "Никто этим не запугивал, но просто если бы этот хаос продолжился, то такая возможность не была бы исключена. И мы уже видим, что мы на самом деле во время голосования по решению Суда Сатверсме о Вараклянах были близки к этому. Эта ситуация именно как-то за последние два месяца сложилась. Я считаю, что она решена, так как интересы, как я уже сказал, совпадают. Понимаете, так сказать - ну, более компактная [коалиция]. И смысл этой компактности в том, что премьер, да и мы хотели более дисциплинированную коалицию".

На НКП "рестарт" правительства повлиял сильнее всего - министрами стали депутаты Гатис Эглитис и Анита Муйжниеце, а из партии ушла потерявшая должность Шуплинска. Заместитель главы парламентской фракции партии Кришьянис Фелдманс указывает, что после выборов и "рестарта" правительства партия чувствует себя умеренно оптимистично по поводу как своего будущего, так и будущего коалиции.