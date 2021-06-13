До "рестарта" правительства ходили слухи о внеочередных выборах в Сейм
Разговоры о возможном роспуске Сейма в кулуарах звучали еще до "вараклянского инцидента", сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Разговоры о возможном роспуске Сейма в кулуарах звучали еще до "вараклянского инцидента", сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Это передаче подтвердили несколько политиков. И после "рестарта" коалиции и правительства политическая ситуация стабилизировалась, считают представители "Нового Единства".
Внутренние волнения в партиях могут не ограничиться только лишь громким выходом Илги Шуплинской из Новой консервативной партии (НКП). Уже в июле о будущем объединения будет думать "Для развития/За!", и определенное давление на этот процесс может оказать единогласное решение фракции не принимать в свои ряды бывшего депутата Рижской думы Мариса Мичеревскиса.
Несмотря на то, что ранее Кришьянис Кариньш обещал, что решение по поводу дальнейшей модели коалиции правительство будет принимать после муниципальных выборов, смена трех министров и возвращение еще одного быстро были реализованы на неделю раньше. Выталкивание KPV LV из коалиции прогнозировалось, немного больший резонанс вызвали смена министра образования и науки Илги Шуплинской и ее публичный выход из НКП. Однако после первого же заседания в новом составе премьер не скрывал радости по поводу царящей теперь хорошей атмосферы.
Сейчас это не скрывает, например, глава фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис: "Никто этим не запугивал, но просто если бы этот хаос продолжился, то такая возможность не была бы исключена. И мы уже видим, что мы на самом деле во время голосования по решению Суда Сатверсме о Вараклянах были близки к этому. Эта ситуация именно как-то за последние два месяца сложилась. Я считаю, что она решена, так как интересы, как я уже сказал, совпадают. Понимаете, так сказать - ну, более компактная [коалиция]. И смысл этой компактности в том, что премьер, да и мы хотели более дисциплинированную коалицию".
На НКП "рестарт" правительства повлиял сильнее всего - министрами стали депутаты Гатис Эглитис и Анита Муйжниеце, а из партии ушла потерявшая должность Шуплинска. Заместитель главы парламентской фракции партии Кришьянис Фелдманс указывает, что после выборов и "рестарта" правительства партия чувствует себя умеренно оптимистично по поводу как своего будущего, так и будущего коалиции.
Изменения в коалиции начались из-за решения Национального объединения принять в свои ряды министра экономики Яниса Витенбергса из KPV LV, после чего последовали разногласия в связи с отстранением или отзывом с должности министра и дальнейшим расколом. И тогда Национальное объединение было среди тех, кто побуждал создать "компактную коалицию" еще до выборов, подтвердил Райвис Дзинтарс.
"Для развития/За!" в результате "рестарта" правительства получила пост министра внутренних дел, который заняла Мария Голубева. На выборах в самоуправления входящие в объединение партии стартовали отдельно. Такое решение инициировало движение "За!" после скандала с возможным незаконным финансированием "Для развития Латвии", о чем сообщил уже бывший член партии, депутат Рижской думы Марис Мичеревскис. Сейчас видно, что у "За!" как кампания, так и результаты оказались куда лучше, чем у "Для развития Латвии".
После перехода Голубевой в МВД, парламентская фракция "Для развития/За!" выдвинула руководителем Юриса Пуце. Он отметил, что сотрудничество объединения в Сейме никогда не прерывалось. В свою очередь, отдельный старт на муниципальных выборах был проверкой, которую "Для развития Латвии" выдержала с честью.
Парламентская фракция "Для развития/За!" впервые в этом созыве стала меньше. Произошло это потому, что вместо Голубевой мандат депутата Сейма получил уже упомянутый Марис Мичеревскис. Его откровения о тогдашнем лидере партии и министре Пуце и разрешениях на стоянку Рижской думы привели к цепочке событий, в результате которой Пуце ушел с должности министра и покинул руководство партии. Из-за Мичеревскиса раскололась фракция Рижской думы - "За!/Прогрессивные" не согласились с требованием "Для развития Латвии" исключить депутата. Однако руководимая Пуце фракция в Сейме принять в свои ряды Мичеревскиса отказалась.
Пуце утверждает, что между ним и Мичеревскисом никакого конфликта нет, однако принять его во фракцию не было оснований, так как он не является членом ни одной из партий объединения, кроме того, голосование было единогласным. Однако De Facto выяснила, что Пуце зимой подал на Мичеревскиса заявление в полицию в связи с возможным осознанным распространением ложной информации и очернении в СМИ. По запросу полиции Мичеревскис письменно подал пояснения и позднее об этом ничего больше не слышал.