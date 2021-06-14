Байден встретился с лидерами стран Балтии
Президент США Джо Байден открыл саммит НАТО в Брюсселе в понедельник, 14 июня, встретившись с лидерами стран Балтии, сообщает LETA.
Президент США Джо Байден открыл саммит НАТО в Брюсселе в понедельник, 14 июня, встретившись с лидерами стран Балтии, сообщает LETA.
Президент Латвии Эгил Левитс, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Литвы Гитанас Науседа встретились с президентом США в Брюсселе перед началом саммита НАТО.
Встреча началась в 12.30 по брюссельскому времени (13.30 по латвийскому времени).
Байден начал день со встречи с лидерами стран Балтии. В беседе с представителями стран восточного фланга НАТО он обсудил "созданную Россией угрозу", Китай и недавний эпизод воздушного пиратства в Беларуси, подтвердил Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности.