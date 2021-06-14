Байден встретился с лидерами стран Балтии

Президент Латвии Эгил Левитс, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Литвы Гитанас Науседа встретились с президентом США в Брюсселе перед началом саммита НАТО.

Встреча началась в 12.30 по брюссельскому времени (13.30 по латвийскому времени).