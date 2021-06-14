Пн, 14.06.2021
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Байба Розентале, главврач Центра инфектологии
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Байден встретился с лидерами стран Балтии

ФОТО: EPA/STEPHANIE LECOCQ / POOL

Президент США Джо Байден открыл саммит НАТО в Брюсселе в понедельник, 14 июня, встретившись с лидерами стран Балтии, сообщает LETA.

Президент Латвии Эгил Левитс, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Литвы Гитанас Науседа встретились с президентом США в Брюсселе перед началом саммита НАТО.

Встреча началась в 12.30 по брюссельскому времени (13.30 по латвийскому времени).

Байден начал день со встречи с лидерами стран Балтии. В беседе с представителями стран восточного фланга НАТО он обсудил "созданную Россией угрозу", Китай и недавний эпизод воздушного пиратства в Беларуси, подтвердил Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности.

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