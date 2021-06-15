MM Grupp получило зеленый свет на приобретение Forum Cinemas
Совет по конкуренции Латвии дал эстонскому инвестиционному предприятию MM Grupp зеленый свет на приобретение Forum Cinemas, сообщили представители предприятия.
Совет по конкуренции Латвии дал эстонскому инвестиционному предприятию MM Grupp зеленый свет на приобретение Forum Cinemas, сообщили представители предприятия.
Сообщается, что Совет по конкуренции выдал разрешение на завершение приобретения кинотеатра. MM Grupp сотрудничает с надзорным органом, чтобы приобрести часть латвийских активов Forum Cinemas, однако более подробные детали не разглашает.
MM Grupp планирует приобрести часть бизнеса Forum Cinemas в Латвии и Литве, однако отказалось от планов приобрести часть бизнеса в Эстонии. Председатель надзорного совета Apollo Grupp Ивар Венделин сообщил, что пока что слишком рано комментировать сделку, так как в данный момент ведутся переговоры о приобретении цепочки кинотеатров в Литве.
У Forum Cinemas - один кинотеатр в Латвии и пять кинотеатров в Литве.
MM Grupp - эстонский инвестиционный холдинг, в составе которого предприятия сферы здравоохранения, медиа, недвижимости, торговли и других сфер. Владельцы MM Grupp - Маргус Линнамяэ и Ивар Венделин.