MM Grupp получило зеленый свет на приобретение Forum Cinemas

Сообщается, что Совет по конкуренции выдал разрешение на завершение приобретения кинотеатра. MM Grupp сотрудничает с надзорным органом, чтобы приобрести часть латвийских активов Forum Cinemas, однако более подробные детали не разглашает.

MM Grupp планирует приобрести часть бизнеса Forum Cinemas в Латвии и Литве, однако отказалось от планов приобрести часть бизнеса в Эстонии. Председатель надзорного совета Apollo Grupp Ивар Венделин сообщил, что пока что слишком рано комментировать сделку, так как в данный момент ведутся переговоры о приобретении цепочки кинотеатров в Литве.

У Forum Cinemas - один кинотеатр в Латвии и пять кинотеатров в Литве.