За сутки в Литве - 129 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 61

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 129 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались четыре человека, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 113 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 942 случая "Covid-19".

От коронавируса в Литве скончались 4348 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8806 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4740 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дал 61 из них, то есть 1,8%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 69,5 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 13%.

В больницах Эстонии находятся 60 пациентов с коронавирусом.