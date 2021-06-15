Апелляционная инстанция отклонила жалобу Ушакова на снятие его с должности мэра Риги

Суд отклонил ходатайство Ушакова о признании незаконным приказ тогдашнего министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце (AP) от 4 апреля 2019 года, из-за которого Ушаков был отстранен от должности председателя Рижской думы, сообщили агентству LETA в суде.

Районный суд установил, что суд первой инстанции правильно установил фактические и правовые обстоятельства дела, применил соответствующие правовые нормы и правильно их истолковал. Следовательно, областной суд присоединился к мотивации решения суда первой инстанции.

В своем решении областной суд установил, что заявитель придерживался другого мнения относительно оценки фактов дела и толкования применимых правовых норм, а также выводов, сделанных на их основе. Однако тот факт, что заявитель не согласен с выводами и аргументами, установленными судом не означает, что эти выводы неверны и ошибочны или что дело было рассмотрено предвзято в этой части.

Апелляционная инстанция указывает, что вложение в уставный капитал SIA Rīgas satiksme без увеличения уставного капитала общества является незаконным. Кроме того, такой неверный финансовый учет не может гарантировать использование бюджетных ресурсов в соответствии с намеченными целями.

Более того, инвестиционное решение по самой своей природе не может быть чисто политическим. Областной суд постановил, что заявитель как представитель акционера SIA Rīgas satiksme и как председатель совета несет ответственность за сокращение муниципальной собственности, не соответствующее нормативным актам.