Вт, 15.06.2021
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Апелляционная инстанция отклонила жалобу Ушакова на снятие его с должности мэра Риги

Nils Ušakovs ФОТО: Ieva Makare/LETA

Окружной административный суд сегодня, 15 июня, также отклонил жалобу нынешнего депутата Европейского парламента Нила Ушакова ("Согласие") об его отстранение от должности мэра Риги весной 2019 года.

Суд отклонил ходатайство Ушакова о признании незаконным приказ тогдашнего министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце (AP) от 4 апреля 2019 года, из-за которого Ушаков был отстранен от должности председателя Рижской думы, сообщили агентству LETA в суде.

Районный суд установил, что суд первой инстанции правильно установил фактические и правовые обстоятельства дела, применил соответствующие правовые нормы и правильно их истолковал. Следовательно, областной суд присоединился к мотивации решения суда первой инстанции.

В своем решении областной суд установил, что заявитель придерживался другого мнения относительно оценки фактов дела и толкования применимых правовых норм, а также выводов, сделанных на их основе. Однако тот факт, что заявитель не согласен с выводами и аргументами, установленными судом не означает, что эти выводы неверны и ошибочны или что дело было рассмотрено предвзято в этой части.

Апелляционная инстанция указывает, что вложение в уставный капитал SIA Rīgas satiksme без увеличения уставного капитала общества является незаконным. Кроме того, такой неверный финансовый учет не может гарантировать использование бюджетных ресурсов в соответствии с намеченными целями.

Более того, инвестиционное решение по самой своей природе не может быть чисто политическим. Областной суд постановил, что заявитель как представитель акционера SIA Rīgas satiksme и как председатель совета несет ответственность за сокращение муниципальной собственности, не соответствующее нормативным актам.

Тогдашний министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце (AP) издал приказ отстранить Ушакова от должности председателя Рижской думы 5 апреля 2019 года. В приказе перечислен ряд нарушений, допущенных Ушаковым как мэром Риги и представителем акционера Rīgas satiksme.

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