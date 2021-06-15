Шпионаж за сотрудниками: IKEA во Франции оштрафована на 1 млн евро

Как указывается в постановлении суда в Версале во вторник, 15 июня, компания с 2009 по 2012 годы занималась незаконной проверкой банковских счетов своих сотрудников и кандидатов на работу, а также с помощью сотрудников полиции и частных детективов собирала данные на покупателей, с которыми возникали конфликтные ситуации.

В общей сложности на скамье подсудимых оказались 15 человек, среди которых топ-менеджеры подразделения, руководители магазинов и сотрудники полиции. В итоге суд признал виновным бывшего исполнительного директора IKEA во Франции Жана-Луи Байо и приговорил его к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 50 тысяч евро. Еще один бывший ответственный сотрудник получил 18 месяцев условно и штраф в размере 10 000 евро.