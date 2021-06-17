Стало известно сколько планирует занять Рижская дума для строительства велодорожки в Зиепниеккалнс

Было принято решение взять ссуду в Государственной кассе со сроком погашения до 10 лет и отсрочкой выплаты основной суммы до трех лет.
Департамент сообщения в поправках к бюджету Рижского самоуправления запросил на проект более 4 миллионов евро.
Основная часть дополнительных средств была запрошена на отдельные проекты по реализации инвестиционной программы, в том числе на строительство вышеупомянутой велодорожки.
В то же время на ремонт путепровода через Карля Улманя гатве на улице Юркалнес департамент запросил 501 918 евро, а на строительство велосипедной дорожки "Иманта - Даугавгрива" - 1,7 миллиона евро.
Также на реконструкцию перекрестка улиц Маскавас и Крустпилс было запрошено 430 530 евро, а на надзор за строительством над несколькими проектами - более 100 000 евро.