Стало известно сколько планирует занять Рижская дума для строительства велодорожки в Зиепниеккалнс

Было принято решение взять ссуду в Государственной кассе со сроком погашения до 10 лет и отсрочкой выплаты основной суммы до трех лет.

Департамент сообщения в поправках к бюджету Рижского самоуправления запросил на проект более 4 миллионов евро.

Основная часть дополнительных средств была запрошена на отдельные проекты по реализации инвестиционной программы, в том числе на строительство вышеупомянутой велодорожки.

В то же время на ремонт путепровода через Карля Улманя гатве на улице Юркалнес департамент запросил 501 918 евро, а на строительство велосипедной дорожки "Иманта - Даугавгрива" - 1,7 миллиона евро.