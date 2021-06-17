РФШ вновь обыграла "Ригу" и возглавила турнирную таблицу

Даугавпилс - Вентспилс 3:2

Захватывающим получился поединок на стадионе "Целтниекс" в Даугавпилсе, где хозяевам в упорной борьбе удалось одержать победу над "Вентспилсом".

В первом тайме активнее действовали гости, который сумели открыть счёт на 38-й минуте благодаря точному удару Владимира Мукина с пенальти. В начале второго тайма хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу Алексея Куделкина, а на 78-й минуте Деле Ола Исраэль красивым ударом перебросил вратаря "жёлто-синих" и вывел "Даугавпилс" вперёд.

На 81-й минуте Кристерс Сильверстонс сравнял счёт, но всего две минуты спустя Каспар Кокин заработал пенальти, который реализовал Андрей Ковалёв и принёс важную победу "Даугавпилсу".

Валмиера - Метта 2:0

"Валмиера" у себя дома спокойно обыграла рижскую "Метту", которая в течение месяца осталась без своего многолетнего тренера Андриса Рихертса и самого результативного игрока команды - Юнусы Мириталы. Оба они решили продолжить карьеру в "Риге".

Голами в составе "Валмиеры" отметились камерунский защитник Джойским Дава и нападающий Раймонд Кроллис, который в прошлом сезоне выступал за "Метту".

Спартак - Ноа 5:2

Юрмальский "Спартак" на своём поле одержал уверенную победу над дебютантом чемпионата Латвии "Ноа", отправив в ворота соперника пять голов.

Начало матча для "Спартака" выдалось не очень удачным, так как на 10-й минуте тяжёлую травму получил Хайтам Кербаш, который покинул поле на носилках.

Несмотря на потерю основного игрока, первыми в матче отличились именно футболисты "Спартака" - на 15-й минуте Леонель Вамба ударом головой открыл счёт. На 30-й минуте Квадво Асамоа удвоил преимущество хозяев, ещё пять минут спустя Александр Соловьёв ударом со штрафного довёл счёт до крупного, а ещё через минуту Луис Игбиневека сделал счёт 4:0.

До перерыва футболисты "Ноа" сумели забить один мяч благодаря Алексею Грязнову, который реализовал 11-метровый удар. На 84-й минуте Алексей Бабырь сократил отставание в счёте до двух мячей, но последнее слово осталось за "Спартаком" - на 88-й минуте нигериец Окоси Эдере установил окончательный счёт.

РФШ - Рига 3:1

В центральном матче тура РФШ на своём поле обыграла действующего чемпиона Латвии "Ригу" и закрепилась на первом месте в турнирной таблице.

Первый тайм прошёл в равной борьбе, но без большого количества опасных моментов. На 43-й минуте Жига Липушчек нарушил правила на лидере "Риги" Стефане Милошевиче и арбитр матча назначил штрафной удар, который реализовал финский футболист Микаэль Сойсало.

Несмотря на то, что до перерыва оставалось немного времени, футболисты РФШ успели сравнять счёт благодаря Седрику Куадио, который воспользовался ошибкой Антония Черномордого.

В самом начале второго периода Артур Зюзин вывел РФШ вперёд, а на второй минуте компенсированного времени Эмерсон после передачи Куадио установил окончательный счёт - 3:1.

Таким образом, единоличным лидером чемпионата Латвии по футболу стала РФШ (35 очков), на втором месте расположилась "Валмиера" (32 очка), а замыкает тройку лидеров "Рига" (32 очка).

Следующие матчи "Вирслиги":