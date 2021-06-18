Пт, 18.06.2021
У вас случайно нет словаря под рукой? Посмотрите, пожалуйста, как называется психическое расстройство, когда от долгого сидения у власти, бесконечного количества денег и злоупотребления аквадискотеками человек постоянно врет. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Швеция одержала первую победу на Евро-2020

Футболисты сборной Швеции ФОТО: AP/Scanpix

Сборная Швеции одержала свою первую победу на чемпионате Европы по футболу, обыграв команду Словакии.

Матч проходил на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершился минимальной победой шведов со счётом 1:0.

Первый тайм этого матча не отличался особой зрелищностью и команды ушли на перерыв при счёте 0:0. Единственный гол в матче на 76-й минуте забил Эмиль Форсберг, который реализовал 11-метровый удар.

Напомним, сборные Швеции и Словакии выступают в одной группе с командами Испании и Польши, которые свой поединок проведут завтра, 19 июня.

На данный момент Швеция возглавляет группу "Е", имея в своём активе 4 очка. У Словакии и Испании по 3 очка, а замыкает квартет Польша - 0 очков.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу:

  • 18 июня, 19:00, Хорватия - Чехия
  • 18 июня, 22:00, Англия - Шотландия

За ходом чемпионата Европы по футболу можно следить в разделе "Евро-2020" на RUS TVNET!

НАВЕРХ
Back