Швеция одержала первую победу на Евро-2020
Сборная Швеции одержала свою первую победу на чемпионате Европы по футболу, обыграв команду Словакии.
Сборная Швеции одержала свою первую победу на чемпионате Европы по футболу, обыграв команду Словакии.
Матч проходил на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершился минимальной победой шведов со счётом 1:0.
Первый тайм этого матча не отличался особой зрелищностью и команды ушли на перерыв при счёте 0:0. Единственный гол в матче на 76-й минуте забил Эмиль Форсберг, который реализовал 11-метровый удар.
Напомним, сборные Швеции и Словакии выступают в одной группе с командами Испании и Польши, которые свой поединок проведут завтра, 19 июня.
На данный момент Швеция возглавляет группу "Е", имея в своём активе 4 очка. У Словакии и Испании по 3 очка, а замыкает квартет Польша - 0 очков.
Следующие матчи чемпионата Европы по футболу:
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