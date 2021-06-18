Швеция одержала первую победу на Евро-2020

Матч проходил на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершился минимальной победой шведов со счётом 1:0.

Первый тайм этого матча не отличался особой зрелищностью и команды ушли на перерыв при счёте 0:0. Единственный гол в матче на 76-й минуте забил Эмиль Форсберг, который реализовал 11-метровый удар.

Напомним, сборные Швеции и Словакии выступают в одной группе с командами Испании и Польши, которые свой поединок проведут завтра, 19 июня.

На данный момент Швеция возглавляет группу "Е", имея в своём активе 4 очка. У Словакии и Испании по 3 очка, а замыкает квартет Польша - 0 очков.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу :

18 июня, 19:00, Хорватия - Чехия

18 июня, 22:00, Англия - Шотландия